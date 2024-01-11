Смолов не играл с «Факелом» из-за простуды: «Решили не везти Федора в Воронеж, риск был не оправдан. Он спокойно восстановился и готов тренироваться»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва ТАСС Здоровье Футбол

В «Динамо» рассказали, что Федор Смолов не играл с «Факелом» из-за простуды.

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью в 18-м туре Мир РПЛ (1:1) перед зимней паузой. Смолов не был включен в заявку на матч.

«У Федора [Смолова] все в порядке. У него было чисто соматическое заболевание, простудное. Поэтому было принято решение его не везти с собой в Воронеж, риск был не оправдан. Человек пропустил перед этим два тренировочных дня, рисковать в режиме низких температур его здоровьем – это могло повлечь за собой более серьезные проблемы.

Он спокойно восстановился, также начал весь индивидуальный режим тренировок вовремя и в полном объеме проделал, поэтому сейчас в порядке и готов тренироваться», – сказал врач «Динамо» Александр Родионов.

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