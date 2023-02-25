75-летний Свен-Йоран Эрикссон приостановил работу в футболе из-за проблем со здоровьем

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Свен-Йоран Эрикссон объявил о том, что приостанавливает свою карьеру в футболе.

В последнее время 75-летний швед работал спортивным директором в «Карлстаде», выступающем в третьем шведском дивизионе.

«Я принял решение ограничить свою публичную деятельность из-за проблем со здоровьем, я прохожу обследование.

Я сосредоточен на своем здоровье и семье, моя работа в «Карлстаде» будет ограничена. Я хотел бы поблагодарить футбольное сообщество и друзей за поддержку, понимание и уважение моей частной жизни», – говорится в заявлении Эрикссона, экс-тренера сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы».

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