«Конкурировать с «Зенитом» можно. Но если «Краснодар» хочет стать чемпионом, нельзя ждать осечки петербуржцев». Зырянов об РПЛ

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» оценил шансы клуба в борьбе с «Краснодаром».

Константин Зырянов ответил на вопрос о положении дел в верхней части таблицы Мир Премьер-лиги.

– Как оцените тот факт, что «Зенит» впервые за шесть лет закончил осеннюю часть сезона не первым?

– Это показывает всем командам, что конкурировать с «Зенитом» в принципе можно. И сразу стало интересно. Хотя с точки зрения графика набора очков команда идет достаточно хорошо.

Правда, «Краснодар» идет еще лучше. Не говорю, что по игре он сильнее. Но очков у «быков» больше. С другой стороны, если они хотят стать чемпионами, им нельзя ждать осечки петербуржцев, – поделился мыслями Зырянов.

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3 комментария
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Можно, но нежелательно. Намёк в виде отстранения основного нападающего Кордобы на 4 матча был слишком непрозрачен.
Это хорошо, что Краснодар на юге находится, а не на севере. А то бы ещё и газ отключить пригрозили - с мафии станется)
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Отрыв в два очка от Краснодара ничтожно мал, да и Зенит к весенней части чемпионата уже усилился, так что конкурировать, конечно, можно, но сложно.
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+1
Как это "конкурировать с Зенитом можно"? А как же теории заговора?? В некоторых местах от таких заявлений зарево начнется... ;)
+3
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