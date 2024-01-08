«Конкурировать с «Зенитом» можно. Но если «Краснодар» хочет стать чемпионом, нельзя ждать осечки петербуржцев». Зырянов об РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» оценил шансы клуба в борьбе с «Краснодаром».
Константин Зырянов ответил на вопрос о положении дел в верхней части таблицы Мир Премьер-лиги.
– Как оцените тот факт, что «Зенит» впервые за шесть лет закончил осеннюю часть сезона не первым?
– Это показывает всем командам, что конкурировать с «Зенитом» в принципе можно. И сразу стало интересно. Хотя с точки зрения графика набора очков команда идет достаточно хорошо.
Правда, «Краснодар» идет еще лучше. Не говорю, что по игре он сильнее. Но очков у «быков» больше. С другой стороны, если они хотят стать чемпионами, им нельзя ждать осечки петербуржцев, – поделился мыслями Зырянов.
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Это хорошо, что Краснодар на юге находится, а не на севере. А то бы ещё и газ отключить пригрозили - с мафии станется)