«Конкурировать с «Зенитом» можно. Но если «Краснодар» хочет стать чемпионом, нельзя ждать осечки петербуржцев». Зырянов об РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» оценил шансы клуба в борьбе с «Краснодаром».

ответил на вопрос о положении дел в верхней части таблицы Мир Премьер-лиги.

– Как оцените тот факт, что «Зенит» впервые за шесть лет закончил осеннюю часть сезона не первым?

– Это показывает всем командам, что конкурировать с « » в принципе можно. И сразу стало интересно. Хотя с точки зрения графика набора очков команда идет достаточно хорошо.

Правда, « » идет еще лучше. Не говорю, что по игре он сильнее. Но очков у «быков» больше. С другой стороны, если они хотят стать чемпионами, им нельзя ждать осечки петербуржцев, – поделился мыслями Зырянов.

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