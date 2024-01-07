В России интересуются хавбеком «Милана» Круничем. «Фенербахче» и «Аль-Шабаб» тоже его хотят (Маттео Моретто)
На Раде Крунича есть спрос в России.
По информации журналиста Маттео Моретто, полузащитник «Милана» привлек внимание команд из России и Греции – оттуда поступали запросы. Также есть контакты с «Аль-Шабабом».
При этом основным претендентом на данный момент остается «Фенербахче». Пока между турецкой командой и «Миланом» есть расхождения в оценке футболиста, разница – 2-3 млн евро.
Крунич в текущем сезоне провел 10 матчей в Серии А. Подробно с полузащитником сборной Боснии и Герцеговины можно ознакомиться здесь.
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