В России интересуются хавбеком «Милана» Круничем. «Фенербахче» и «Аль-Шабаб» тоже его хотят (Маттео Моретто)

Теги Милан премьер-лига Россия серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Греция высшая лига ОАЭ Аль-Шабаб Раде Крунич Футбол

На Раде Крунича есть спрос в России.

По информации журналиста Маттео Моретто, полузащитник «Милана» привлек внимание команд из России и Греции – оттуда поступали запросы. Также есть контакты с «Аль-Шабабом».

При этом основным претендентом на данный момент остается «Фенербахче». Пока между турецкой командой и «Миланом» есть расхождения в оценке футболиста, разница – 2-3 млн евро.

Крунич в текущем сезоне провел 10 матчей в Серии А. Подробно с полузащитником сборной Боснии и Герцеговины можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Круничем интересуется Томь
+5
0
+5
Не понял как любимчик Пиоли перестал попадать в состав. Раньше им латал любые дыры: ЦЗ, на фланг, в опорку, сменщик Браима. Кого только не играл Крунич. И не продали ведь когда был спрос и предлагали 10 мультов, а сейчас за копейки отдадут. Только если Аль-Шабаб развести, эти могут и 15 дать)
+1
0
+1
Спрос-то у наших клубов, наверное, есть и игрок Крунич хороший, только вот давайте будем реалистами! Увы, не случится!
0
0
0
Ответ Жаргал Шадапов
Круничем интересуется Томь
А Томью - Тосно :)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий