Ромарио стал президентом «Америки». Клуб выступает в лиге штата Рио-де-Жанейро
Ромарио стал президентом «Америки».
Бразильский клуб выступает в Высшей лиге штата Рио-де-Жанейро – в чемпионате Кариока.
Ромарио – чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии. Также он дважды выигрывал Ла Лигу, выступая за «Барселону».
По окончании игровой карьеры в 2010 году Ромарио был избран в нижнюю палату Национального конгресса от Социалистической партии Бразилии.
С 2015 по 2023 год занимал пост федерального сенатора Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.
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