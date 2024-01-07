Ромарио стал президентом «Америки». Клуб выступает в лиге штата Рио-де-Жанейро

Ромарио стал президентом «Америки».

Бразильский клуб выступает в Высшей лиге штата Рио-де-Жанейро – в чемпионате Кариока.

– чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии. Также он дважды выигрывал Ла Лигу, выступая за «Барселону».

По окончании игровой карьеры в 2010 году Ромарио был избран в нижнюю палату Национального конгресса от Социалистической партии Бразилии.

С 2015 по 2023 год занимал пост федерального сенатора Бразилии от штата .

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