Ромарио стал президентом «Америки». Клуб выступает в лиге штата Рио-де-Жанейро

Теги Ромарио отставки Америка Рио-де-Жанейро чемпионат Кариока Футбол

Ромарио стал президентом «Америки».

Бразильский клуб выступает в Высшей лиге штата Рио-де-Жанейро – в чемпионате Кариока.

Ромарио – чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии. Также он дважды выигрывал Ла Лигу, выступая за «Барселону».

По окончании игровой карьеры в 2010 году Ромарио был избран в нижнюю палату Национального конгресса от Социалистической партии Бразилии.

С 2015 по 2023 год занимал пост федерального сенатора Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.

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3 комментария
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Мир дрогнул, когда узнал имя преемника Байдена. Новым президентом Америки стал…
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Крутой игрок! Легенда!
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Как теперь будут обозначать в новостях этот клуб на спортсе? Америка Ромарио?
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