Карасев о ВАР в РПЛ: «Происходит только в случае явных ошибок, вмешательств стало меньше, динамики в игре – больше» 

Сергей Карасев оценил судейство в первой части Мир РПЛ.

«В целом 18 туров прошли нормально, у нас новый руководитель [Мажич], мы вернулись полностью на путь УЕФА, прежде всего это касается вмешательств ВАР. Сейчас они происходят только в случае явных ошибок, вмешательств стало меньше, динамики в игре стало больше. В последние несколько лет от судей требовали давать бороться, я думаю, что сейчас нам это удается.

Если говорить обо мне, то я очень рад, что мне доверяют большие матчи. А итоги будем подводить в самом конце чемпионата, потому что, сами знаете, в весенней части совсем другой чемпионат, как будто стадия плей-офф, где каждая игра финальная», – сказал арбитр.

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