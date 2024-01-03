Арандина — Реал Мадрид: прогноз на матч 6 января 2024, Кубок Испании
6 января, в субботу, мадридский «Реал» в гостях сыграет с «Арандиной» в рамках 1/16 Кубка Испании. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Монтесильо» и начнется в 23:30 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: Ф2 (-2,5); ТБ 3.
Арандина
Первый соперник мадрирдского «Реала» в текущем розыгрыше Кубка Испании представляет небольшой городок Аранда-де-Дэуро, входящий в провинцию Бургос на севере Испании.
«Арандина» выступает в Сегунде РФЕФ — в четвертом дивизионе Испании. В прошлом сезоне «Арандина» выиграла Терсеру и заслужила право выйти Сегунду РФЕФ. Но уже по итогам этого сезона команда рискует вернуться в дивизион классом ниже — после шестнадцати туров «Арандина» занимает последнее, 18-е, место в своей группе, набрав всего 10 очков.
Зато в Кубке Испании «Арандина» уже сотворила сенсацию — в предыдущем раунде команда из четвертой лиги выбила «Кадис», который выступает в Ла Лиге.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Арандины». Та игра еще запомнилась тем, что прошла в ливень на затопленном поле и больше напоминала водное поло нежели футбол. Но хозяева поля лучше справились с такими условиями и выбили фаворита матча из розыгрыша Кубка.
А раундом ранее, в 1/64 финала, «Арандина» также на своем поле была сильнее «Мурсии» (1:0), которая сейчас выступает в третьей лиги Испании — Примере РФЕФ.
Северяне проведут еще один кубковый матч на своем поле, но теперь им предстоит принять топ-клуб и действующего обладателя Кубка Испании.
Реал Мадрид
«Реал» начинает свой путь в Кубке со стадии 1/16 финала, и для команды Карло Анчелотти это будет первый матч в текущем розыгрыше.
Мадридцы должны быть довольны жребием: все-таки представитель четвертой лиги не должен стать серьезным препятствием для прохода в следующую стадию. Хотя «Мадрид» не раз уже обжигался в похожих ситуациях и вылетал от андердогов — самый свежий пример был в 2020 году, когда мадридцы проиграли «Алькояно».
Впрочем, к кубковому матчу «Реал» подходит в хорошей форме и прекрасном расположении духа. Команда Анчелотти уверенно выиграла свою группу Лиги Чемпионов, набрав максимальные 18 очков, и лидирует в чемпионате Испании.
В последнем туре «Реал» хоть и скромно, но все-таки обыграл «Мальорку» на своем поле — 1:0. Победный гол на 78-й минуте забил защитник Антонио Рюдигер, который удачно пришел на подачу углового.
Арандина — Реал Мадрид: прогноз на матч
Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:
- Победа «Арандины» — 20.18
- Ничья — 9.28
- Победа «Реала» — 1.1
Как видим, букмекеры не сомневаются в победе мадридцев и их проходе, на который дается и вовсе коэффициент 1.03.
Наверняка состав «Реала» на этот матч будет не оптимальным, и Карло Анчелотти даст шанс себя проявить резервистам ,но даже в таком случае гости должны уверенно побеждать.
Так что можно взять их победу с форой -2,5 за 1.84.
Также можно поставить на ТБ 3 за 1.41.
Где смотреть матч Арандина — Реал
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- Дата проведения
- 6 января, 23.30, «Estadio El Montecillo»