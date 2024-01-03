Новосельцев допустил возобновление карьеры: «Если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю – Карпина, Бердыева. Тренируюсь шесть дней в неделю»

Теги Ростов Курбан Бердыев премьер-лига Россия Первая лига Валерий Карпин Иван Новосельцев Динамо Махачкала Футбол

Иван Новосельцев допустил, что может возобновить игровую карьеру.

«Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, все взвешивал. И не жалею о своем решении. 

Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошел. Например, к Валерию Георгиевичу Карпину в «Ростов». Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу. Я знаю, как работает этот тренерский штаб.

Для меня важно получать удовольствие от процесса, не вижу смысла находиться в стагнации. Но нет желания сейчас пойти куда-то поиграть. Я счастлив при том, что у меня происходит в жизни. 

Но и не исключаю, если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю. На предложение какого тренера я мог бы откликнуться? Карпина, Бердыева», — сказал 32-летний экс-защитник «Зенита», «Ростова» и сборной России.

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24 комментария
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Ответ Quiet Dad
если только из-за паспорта в ротацию. будет играть в кубке от силы. ему всего то 32 надо же. судя по тому как давно он сдулся, я думал ему лет под 40 уже.
Он и не был никогда особо сильным футболистом, просто в один сезон в Ростове случилась вспышка и все, дальше вернулся на свой уровень.
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Гвардиолу с Анчелотти не уважает, получается
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У Мадрида как раз беда с ЦЗ, вот и усиление
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если только из-за паспорта в ротацию. будет играть в кубке от силы. ему всего то 32 надо же. судя по тому как давно он сдулся, я думал ему лет под 40 уже.
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Ответ Quiet Dad
если только из-за паспорта в ротацию. будет играть в кубке от силы. ему всего то 32 надо же. судя по тому как давно он сдулся, я думал ему лет под 40 уже.
Зачем Карпину паспортист в ротацию, если у него в заявке всего 2 легионера?!)))
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Да этого персонажа даже в ФНЛ условные Химки или Торпедо не возьмут.
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Ответ dreamstep
Да этого персонажа даже в ФНЛ условные Химки или Торпедо не возьмут.
Да и человечек гниловатый.
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Ответ Николай Корягин
1 матч?
В Ростове нормально играл, в Зенит же не просто так взяли. Там потерял кондиции.
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Ну к Бердыеву в махачкалинское Динамо мб еще и можно, однако в РПЛ вряд ли.
Не забуду эту эпичную связку в центре обороны из Новосельцева и Чернова в ключевом матче отбора на Евро против Австрии. Пик абсурдной кадровой политики Капелло.
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Мне кажется надо было тогда ещё в Ростове остаться…
А вообще, в основном помню его из за предложения его невесте (уже бывшей)
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достойная альтернатива Мостовому, спорц.
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Анчелотти позвонит, ему как раз нужен защитник😁
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С годами всё больше понимаешь насколько Бердыев был хорош. Столько довольно посредственных игроков при нём становились топами на уровне РПЛ и даже в еврокубках выглядели прилично. Но стоило большинству из них покинуть систему Бекиича и всё - карета в тыкву и игрок просто растворяется в истории.
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А медиалига что - всё? Наигрался?
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Ответ Groznyi2024
Ждет звонка Мостового
Да ему мама не разрешит, с мулаткой же не разрешила жить,а он мальчик послушный. Не понятно, как его на Матч тв взяли экспертом.Нулевой же мячепинатель был.
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На пике то не особо рвал, а сейчас и подавно
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Тут ещё важно, чтоб тебя уважали, Ванюх.
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Короче, к Мостовому
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опохмеляться не забываем?
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Когда-то был сильным защитником.
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чудо-юдо рыжее, на тренировки в своих прикидах с матча ходить собрался?
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