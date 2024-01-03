Новосельцев допустил возобновление карьеры: «Если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю – Карпина, Бердыева. Тренируюсь шесть дней в неделю»
Иван Новосельцев допустил, что может возобновить игровую карьеру.
«Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, все взвешивал. И не жалею о своем решении.
Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошел. Например, к Валерию Георгиевичу Карпину в «Ростов». Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу. Я знаю, как работает этот тренерский штаб.
Для меня важно получать удовольствие от процесса, не вижу смысла находиться в стагнации. Но нет желания сейчас пойти куда-то поиграть. Я счастлив при том, что у меня происходит в жизни.
Но и не исключаю, если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю. На предложение какого тренера я мог бы откликнуться? Карпина, Бердыева», — сказал 32-летний экс-защитник «Зенита», «Ростова» и сборной России.
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Не забуду эту эпичную связку в центре обороны из Новосельцева и Чернова в ключевом матче отбора на Евро против Австрии. Пик абсурдной кадровой политики Капелло.
А вообще, в основном помню его из за предложения его невесте (уже бывшей)