Адвокат считает «Зенит» самым популярным клубом в России: «Причина – успешность. Это очень популярный клуб»

Теги Зенит Дик Адвокат премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Дик Адвокат назвал «Зенит» самым популярным клубом в России.

«Для меня самым популярным клубом в России всегда был и останется «Зенит».

Причина – успешность этого клуба. Это очень популярный клуб», – сказал бывший главный тренер команды Дик Адвокат.

Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год и выиграл с этой командой чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

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14 комментариев
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Наверное, важный показатель для какого-нибудь коммерческого директора любой команды, чтобы показывать красивые цифры для потенциальных партнеров и рекламодателей. Или потешить эго какого-нибудь руководителя клуба.
Но меня, как болельщика, это интересовало бы в последнюю очередь. Я сам болею за ту или иную команду, она приносит мне те или иные эмоции и переживания, а болеет ли за нее кроме меня еще сто человек или сто тысяч, в сущности пустяк.
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Он не прав!
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На зенит билеты раздают бесплатно на все матчи, кроме игр со Спартаком, на которые ставят самую высокую цену

Все остальное - это фантазии всяких жуликов от футбола, коим дик и является
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Ответ bevooch
В нашей огромной стране, основной количественный критерий популярности - кем заполняются гостевые и центральные трибуны на выездных матчах. Когда ставропольцы едут в Краснодар, саратовцы в Самару, а пермяки в Екатеринбург, чтобы поболеть за свою иногороднюю любимую команду - вот это популярность. А остальное - вторично, как по мне.
Ну-да, ну-да, и никакая домашняя посещаемость тут ни при чем, когда в гостевых матчах полный стадион набивается, чтобы поболеть против тебя и полюбоваться, как тебя размазывают по газону со счетом 7-1 - то вот она, настоящая и неподдельная популярность!
Популярность привязанного к позорному столбу и хвастающемуся "Только посмотрите, всякий, кто мимо меня проходит, либо плюнет в меня, либо ногой пнет. Во какой я исключительно популярный!"
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Адвокат не в адеквате
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Для глоров всё так и есть:
"Успешность ФК — главная причина его популярности".
Успешно работает до следующей миграции.
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Ответ bevooch
В нашей огромной стране, основной количественный критерий популярности - кем заполняются гостевые и центральные трибуны на выездных матчах. Когда ставропольцы едут в Краснодар, саратовцы в Самару, а пермяки в Екатеринбург, чтобы поболеть за свою иногороднюю любимую команду - вот это популярность. А остальное - вторично, как по мне.
Это истина!
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Ответ Peter Parker
Наверное, важный показатель для какого-нибудь коммерческого директора любой команды, чтобы показывать красивые цифры для потенциальных партнеров и рекламодателей. Или потешить эго какого-нибудь руководителя клуба. Но меня, как болельщика, это интересовало бы в последнюю очередь. Я сам болею за ту или иную команду, она приносит мне те или иные эмоции и переживания, а болеет ли за нее кроме меня еще сто человек или сто тысяч, в сущности пустяк.
золотые слова
самый бессмысленный срач - это про популярность
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Ответ Celsius
"самый бессмысленный срач - это про популярность" Когда нет спортивных трофеев, остается только напирать на свою воображаемую популярность, благо никаких объективных данных на этот счет нет и можно сочинять все что угодно, например, про "50-60 миллионов болельщиков Спартака только в России", как рассказывали в кб клубе Кралу.
А чё сразу про Спартак вспомнил? Сто пудов сам знаешь,что Зенит не когда не будет так же популярен,как Спартак, даже как Динамо, ЦСКА,Торпедо.А ты тешь себя тем,что газовики пока ещё денежку вбухивают в искуственно раздумий проект, а конец будет таким же, как и у Ахмата в своё время.
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