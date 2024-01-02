Адвокат считает «Зенит» самым популярным клубом в России: «Причина – успешность. Это очень популярный клуб»

Дик Адвокат назвал «Зенит» самым популярным клубом в России.

«Для меня самым популярным клубом в России всегда был и останется « ».

Причина – успешность этого клуба. Это очень популярный клуб», – сказал бывший главный тренер команды .

Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год и выиграл с этой командой чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

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