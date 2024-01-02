Адвокат считает «Зенит» самым популярным клубом в России: «Причина – успешность. Это очень популярный клуб»
Дик Адвокат назвал «Зенит» самым популярным клубом в России.
«Для меня самым популярным клубом в России всегда был и останется «Зенит».
Причина – успешность этого клуба. Это очень популярный клуб», – сказал бывший главный тренер команды Дик Адвокат.
Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год и выиграл с этой командой чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
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Но меня, как болельщика, это интересовало бы в последнюю очередь. Я сам болею за ту или иную команду, она приносит мне те или иные эмоции и переживания, а болеет ли за нее кроме меня еще сто человек или сто тысяч, в сущности пустяк.
Все остальное - это фантазии всяких жуликов от футбола, коим дик и является
Популярность привязанного к позорному столбу и хвастающемуся "Только посмотрите, всякий, кто мимо меня проходит, либо плюнет в меня, либо ногой пнет. Во какой я исключительно популярный!"
"Успешность ФК — главная причина его популярности".
Успешно работает до следующей миграции.
самый бессмысленный срач - это про популярность