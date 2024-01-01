«Брайтон» вернул из аренды Сармиенто, игравшего за «Вест Бромвич»

Полузащитник Джереми Сармиенто вернулся в «Брайтон».

«Чайки» отозвали 21-летнего вингера из « ».

Эквадорец провел первую половину сезона в Чемпионшипе на правах аренды. Футболист принял участие в 21 матче в составе «Вест Бромвича» с учетом всех турниров и забил 2 гола за этот клуб.

« вернется к нам, и мы посмотрим, какой следующий шаг будет наилучшим для его развития», – прокомментировал ситуацию технический директор « » .

Детальную статистику Сармиенто можно посмотреть здесь.

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