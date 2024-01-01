«Брайтон» вернул из аренды Сармиенто, игравшего за «Вест Бромвич»

Теги Дэвид Уэйр премьер-лига Англия трансферы Вест Бромвич чемпионшип Брайтон Джереми Сармиенто Футбол

Полузащитник Джереми Сармиенто вернулся в «Брайтон».

«Чайки» отозвали 21-летнего вингера из «Вест Бромвича».

Эквадорец провел первую половину сезона в Чемпионшипе на правах аренды. Футболист принял участие в 21 матче в составе «Вест Бромвича» с учетом всех турниров и забил 2 гола за этот клуб.

«Джереми вернется к нам, и мы посмотрим, какой следующий шаг будет наилучшим для его развития», – прокомментировал ситуацию технический директор «Брайтона» Дэвид Уэйр.

Детальную статистику Сармиенто можно посмотреть здесь.

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4 комментария
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Ставят на позицию нападающего, до конца чемпионата чемпионата забьёт 5-10 голов и летом можно продать за 50 млн евро в Челси
+3
-2
+1
Значит Брайтон кого то продаст в зимние трансферное окно
+1
0
+1
Ответ Maltsev Ilya
Значит Брайтон кого то продаст в зимние трансферное окно
Митома травмирован, Энсисо тоже, Эступиньяна вряд ли отпустят зимой
+1
0
+1
Ответ Maltsev Ilya
Значит Брайтон кого то продаст в зимние трансферное окно
некого
0
0
0
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