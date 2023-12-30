«Манчестер Сити» представил пять трофеев на стадионе перед матчем с «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» представил пять трофеев на стадионе перед матчем.

На « » были выставлены выигранные клубом в этом году титулы перед игрой АПЛ между « » и « ».

«Горожане» представили трофеи за победы в Лиге чемпионов, , Кубке Англии, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Фото: eastnews.ru/Dave Thompson

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