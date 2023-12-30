«Манчестер Сити» представил пять трофеев на стадионе перед матчем с «Шеффилд Юнайтед»

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия фото Этихад Стэдиум Футбол

«Манчестер Сити» представил пять трофеев на стадионе перед матчем.

На «Этихад Стэдиум» были выставлены выигранные клубом в этом году титулы перед игрой АПЛ между «Сити» и «Шеффилд Юнайтед».

«Горожане» представили трофеи за победы в Лиге чемпионов, АПЛ, Кубке Англии, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Фото: eastnews.ru/Dave Thompson

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19 комментариев
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Клуб пишет историю, а мог бы ее покупать, как наш допинговый реал
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Было красиво. Лучший год в истории клуба
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Пеп конечно проделывает феноменальную работу- вот, кого точно можно назвать лучшим трансфером в истории клуба.
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Ответ S. A.
Сити купил себе возможность писать историю
А кто-то иначе пишет историю? Любой клуб вкладывает в успех деньги, время и другие ресурсы. Просто не у всех получается получить результат. ПСЖ тому пример. У Сити всё получилось.
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Ответ S. A.
Сити купил себе возможность писать историю
Ну Сити покупает игроков, а реал вкладывается в более надёжные варианты
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«Твою тики таку будут возить мордой в пол на Английских полях»

«В дождливом Стоке переломают всю твою игру»

«АПЛ не для испанских девочек!»

И прочий бред недоэкспертов растаптыватся в клочья из года в год))
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Ответ Владимир Плотников
Да, свою работу делает хорошо, но не любому клубу подойдет. Ему нужны лучшие игроки, огромные вложения и очень много времени. Он точно не сделает Лестер чемпионами, точно не выиграет с престарелым Реалом 2-3 ЛЧ подряд, точно с ограниченным бюджетом Баварии и Юве не станет победителем ЛЧ, и со сборной триумфа не добьется. Он отлично строит систему, но, для Пепа ключ — огромные ресурсы и суперталантливые игроки.
с Баварией он бы ее также взял просто не повезло чутка , 3 поражения в 1/2
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Ответ Владимир Плотников
Да, свою работу делает хорошо, но не любому клубу подойдет. Ему нужны лучшие игроки, огромные вложения и очень много времени. Он точно не сделает Лестер чемпионами, точно не выиграет с престарелым Реалом 2-3 ЛЧ подряд, точно с ограниченным бюджетом Баварии и Юве не станет победителем ЛЧ, и со сборной триумфа не добьется. Он отлично строит систему, но, для Пепа ключ — огромные ресурсы и суперталантливые игроки.
У меня вопрос? У курьера есть деньги. Как ему правильно поступить. Выбрать мопед и тем самым доставить пиццу быстрее и заработать побольше. Или пешком доставить. И остаться ни с чем. Богатые клубы хотят гарантию. У Пепа есть репутация. Зачем ему убить репутацию на середняках? Всем известно Пеп гарантия успеха на дистанции. Только ему отдай то что хочет.

И зачем ты сюда засовывал Лестер? Сам знаешь из сотни тренеров удавалось только Раньери. И где он сейчас?
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Ответ Born is the King
Клуб пишет историю, а мог бы ее покупать, как наш допинговый реал
Сити купил себе возможность писать историю
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Пришел из Баварии и превратил АПЛ в бундеслигу)
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Ответ Владимир Плотников
Да, свою работу делает хорошо, но не любому клубу подойдет. Ему нужны лучшие игроки, огромные вложения и очень много времени. Он точно не сделает Лестер чемпионами, точно не выиграет с престарелым Реалом 2-3 ЛЧ подряд, точно с ограниченным бюджетом Баварии и Юве не станет победителем ЛЧ, и со сборной триумфа не добьется. Он отлично строит систему, но, для Пепа ключ — огромные ресурсы и суперталантливые игроки.
много, писать не буду, я с вами согласен на сто процентов.
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Ответ Владимир Плотников
Да, свою работу делает хорошо, но не любому клубу подойдет. Ему нужны лучшие игроки, огромные вложения и очень много времени. Он точно не сделает Лестер чемпионами, точно не выиграет с престарелым Реалом 2-3 ЛЧ подряд, точно с ограниченным бюджетом Баварии и Юве не станет победителем ЛЧ, и со сборной триумфа не добьется. Он отлично строит систему, но, для Пепа ключ — огромные ресурсы и суперталантливые игроки.
Ну вот сделал кто-то там Лестер чемпионом. И что? Лестер через год обратно откатился. И где сейчас этот тренер? Или Флик, который выиграл с Баварией всё за один год. Где он сейчас? Гвардиола строит систему на года. Он не заинтересован в быстрых результатах. Он за стабильность.
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Ответ S. A.
Сити купил себе возможность писать историю
😏😏😏😏😏
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