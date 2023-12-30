«Манчестер Сити» представил пять трофеев на стадионе перед матчем с «Шеффилд Юнайтед»
«Манчестер Сити» представил пять трофеев на стадионе перед матчем.
На «Этихад Стэдиум» были выставлены выигранные клубом в этом году титулы перед игрой АПЛ между «Сити» и «Шеффилд Юнайтед».
«Горожане» представили трофеи за победы в Лиге чемпионов, АПЛ, Кубке Англии, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.
Фото: eastnews.ru/Dave Thompson
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