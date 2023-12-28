Артета о Райсе: «В нем есть что-то особенное. Нелегко соответствовать такому ценнику, но Деклан справляется блестяще»
Микель Артета доволен адаптацией Деклана Райса в «Арсенале».
«Когда на вас вешают такой ценник, ему нужно соответствовать, а это нелегко. Он справляется с этим блестяще. Он очень скромный парень, и то, как он готов учиться и принимать конструктивную критику, действительно впечатляет.
Ему предстоит подняться на новый уровень. Мне нравится его работа на поле. В нем есть что-то особенное. Я почувствовал это, когда мы играли против него, и был без ума от того, что мы его подписали.
У меня складывается впечатление об игроках, и я хотел, чтобы он был частью нашей команды. В последние несколько недель он играет более глубоко, но, играя на позиции «восьмерки», он может быть невероятен. Он может играть роль центрального защитника, если понадобится.
Он показал, что способен забивать – находясь в штрафной соперника, он представляет реальную угрозу. Можно развить его лидерские качества, благодаря которым он естественным образом будет расти в команде и клубе в ближайшие годы, он способен на большее», – сказал главный тренер «Арсенала».
Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов.
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Невероятный трудяга, просто вездесущий.
Не хочется говорить слов типа «самый», но он однозначно один из лучших игроков сейчас, в принципе.
Поэтому дай Бог, Дек не остановится на достигнутом уровне
У Парти она была лучше.
Всегда в кондиции (ох не сглазить бы), всегда настроен на игру, ни малейшей расслабленности, игру отлично читает и не боится борьбы. Так еще и победные голы кладет.