Артета о Райсе: «В нем есть что-то особенное. Нелегко соответствовать такому ценнику, но Деклан справляется блестяще»

Микель Артета доволен адаптацией Деклана Райса в «Арсенале».

«Когда на вас вешают такой ценник, ему нужно соответствовать, а это нелегко. Он справляется с этим блестяще. Он очень скромный парень, и то, как он готов учиться и принимать конструктивную критику, действительно впечатляет.

Ему предстоит подняться на новый уровень. Мне нравится его работа на поле. В нем есть что-то особенное. Я почувствовал это, когда мы играли против него, и был без ума от того, что мы его подписали.

У меня складывается впечатление об игроках, и я хотел, чтобы он был частью нашей команды. В последние несколько недель он играет более глубоко, но, играя на позиции «восьмерки», он может быть невероятен. Он может играть роль центрального защитника, если понадобится.

Он показал, что способен забивать – находясь в штрафной соперника, он представляет реальную угрозу. Можно развить его лидерские качества, благодаря которым он естественным образом будет расти в команде и клубе в ближайшие годы, он способен на большее», – сказал главный тренер « ».

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов.

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