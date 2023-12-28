Артета о Райсе: «В нем есть что-то особенное. Нелегко соответствовать такому ценнику, но Деклан справляется блестяще»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Микель Артета доволен адаптацией Деклана Райса в «Арсенале».

«Когда на вас вешают такой ценник, ему нужно соответствовать, а это нелегко. Он справляется с этим блестяще. Он очень скромный парень, и то, как он готов учиться и принимать конструктивную критику, действительно впечатляет.

Ему предстоит подняться на новый уровень. Мне нравится его работа на поле. В нем есть что-то особенное. Я почувствовал это, когда мы играли против него, и был без ума от того, что мы его подписали.

У меня складывается впечатление об игроках, и я хотел, чтобы он был частью нашей команды. В последние несколько недель он играет более глубоко, но, играя на позиции «восьмерки», он может быть невероятен. Он может играть роль центрального защитника, если понадобится.

Он показал, что способен забивать – находясь в штрафной соперника, он представляет реальную угрозу. Можно развить его лидерские качества, благодаря которым он естественным образом будет расти в команде и клубе в ближайшие годы, он способен на большее», – сказал главный тренер «Арсенала».

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов.

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6 комментариев
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Пока по первой части сезона можно сказать, что он оправдывает каждый цент.
Невероятный трудяга, просто вездесущий.

Не хочется говорить слов типа «самый», но он однозначно один из лучших игроков сейчас, в принципе.
+4
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+4
Я, кстати, не помню, чтобы в АПЛ игрок, купленный за 100 лямов, оправдывал свой ценник.
Поэтому дай Бог, Дек не остановится на достигнутом уровне
+4
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Машина, что тут сказать)
+1
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+1
Из Райса еще капитан был бы шикарный. Эдегор конечно тоже повязку достойно носит, но сейчас сердце команды это все таки Райс
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Ответ Mykytka
Пока по первой части сезона можно сказать, что он оправдывает каждый цент. Невероятный трудяга, просто вездесущий. Не хочется говорить слов типа «самый», но он однозначно один из лучших игроков сейчас, в принципе.
мне не очень нравится его игра с мячом.
У Парти она была лучше.
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Ответ Mykytka
Пока по первой части сезона можно сказать, что он оправдывает каждый цент. Невероятный трудяга, просто вездесущий. Не хочется говорить слов типа «самый», но он однозначно один из лучших игроков сейчас, в принципе.
Абсолютли.
Всегда в кондиции (ох не сглазить бы), всегда настроен на игру, ни малейшей расслабленности, игру отлично читает и не боится борьбы. Так еще и победные голы кладет.
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