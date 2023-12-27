Клопп о 1-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Фантастика. Не идеально, но если «Арсенал» выиграет, мы отстанем не больше чем на одно очко – рукой подать»
Юрген Клопп доволен промежуточным первым местом «Ливерпуля» в АПЛ.
После вчерашней победы над «Бернли» (2:0) в 19-м туре АПЛ «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу, на 2 очка опередив «Арсенал», который сыграет с «Вест Хэмом» в четверг.
«Фантастика, я еле сдерживаюсь. Но 42 очка – это действительно приятно. Первая часть сезона завершена, и она прошла как надо.
Не идеально, но мы не отстанем от первого места больше чем на одно очко, если «Арсенал» выиграет [в четверг]. Просто рукой подать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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