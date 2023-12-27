Клопп о 1-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Фантастика. Не идеально, но если «Арсенал» выиграет, мы отстанем не больше чем на одно очко – рукой подать»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Бернли Футбол

Юрген Клопп доволен промежуточным первым местом «Ливерпуля» в АПЛ.

После вчерашней победы над «Бернли» (2:0) в 19-м туре АПЛ «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу, на 2 очка опередив «Арсенал», который сыграет с «Вест Хэмом» в четверг.

«Фантастика, я еле сдерживаюсь. Но 42 очка – это действительно приятно. Первая часть сезона завершена, и она прошла как надо.

Не идеально, но мы не отстанем от первого места больше чем на одно очко, если «Арсенал» выиграет [в четверг]. Просто рукой подать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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8 комментариев
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если удастся избежать спада в январе-феврале, то можно будет потолкаться за титул
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Ответ goginho
если удастся избежать спада в январе-феврале, то можно будет потолкаться за титул
Без Салаха тяжело будет... Но дай бог
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Этот год будет для них как адаптация и вряд ли будут на вершине говорили они , что ж , хейтеры замолчали наверное )))
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Ответ ман сити фейк
Из всех претендентов на чемпионство сбалансированным смотрится Арсенал. У Сити и Ливерпуля есть игровые проблемы особенно в защите. Всё зависит как далеко пойдёт Арсенал в ЛЧ. Если гуннеры дойдут до полуфинала, думаю им будет трудно сохранять такой темп игры. Слишком плотный график. Ещё по потерянным очкам Сити отстают всего на 3 очка. На дистанции для Сити это ничего значит. Много раз такое проходили.
У Арсенала и Ливерпуля на текущий момент лучшая защита в АПЛ.
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Ответ dr. cage
Забавно получается.. Летом Клоппа все дружно хоронили.. И казалось бы, по делу.. Клуб остался без опорной зоны.. Разом потеряли Фирмино и Фабиньо.. А из усилений более менее только Собослаи и уход донного Хендо... Остальное - нонеймы из Аргентины и Японии.. Но тем не менее, Клопп адаптировался и идёт солиднее Сити.. Прям респект.. А ведь оборона и атака команды все те же.. Которые в том сезоне хотели вывести Ливерпуль в ЛК.. Те же клоунское защи.. Та же атака зависящая от настроения.. Но тем не менее... 1 место таблице.. Вау
забавно, как всех собак в прошлом сезоне вешали на защиту, при проходном дворе в центре и опорке. ноунеймы из аргентины и японии - прям икспердное мнение
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Ответ alexmixer9
Без Салаха тяжело будет... Но дай бог
Жота от травмы оправился, так что надежда есть)
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