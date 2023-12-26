Опубликовано расписание Winline Зимнего кубка РПЛ, где сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ

Стало известно расписание Winline Зимнего кубка РПЛ.

На турнире, который пройдет со 2 по 14 февраля, сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ

Winline Зимний кубок

2 февраля. « » – « ». Начало – 17:00 МСК.



6 февраля. «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат». Начало – 19:30 МСК.

7 февраля. «Спартак» – «Ростов». Начало – 19:30 МСК.

10 февраля. «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак». Начало – 18:00 МСК.

11 февраля. « » – «Ростов». Начало – 18:00 МСК.



14 февраля. « » – «Кайрат». Начало – 19:30 МСК.

Матчи пройдут на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби.

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