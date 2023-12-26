Опубликовано расписание Winline Зимнего кубка РПЛ, где сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ
Стало известно расписание Winline Зимнего кубка РПЛ.
На турнире, который пройдет со 2 по 14 февраля, сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ
Winline Зимний кубок РПЛ
2 февраля. «Ростов» – «Шабаб Аль-Ахли». Начало – 17:00 МСК.
6 февраля. «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат». Начало – 19:30 МСК.
7 февраля. «Спартак» – «Ростов». Начало – 19:30 МСК.
10 февраля. «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак». Начало – 18:00 МСК.
11 февраля. «Кайрат» – «Ростов». Начало – 18:00 МСК.
14 февраля. «Спартак» – «Кайрат». Начало – 19:30 МСК.
Матчи пройдут на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби.
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