Опубликовано расписание Winline Зимнего кубка РПЛ, где сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Казахстан Кайрат высшая лига ОАЭ Шабаб Аль-Ахли Winline Футбол

Стало известно расписание Winline Зимнего кубка РПЛ.

На турнире, который пройдет со 2 по 14 февраля, сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ

Winline Зимний кубок РПЛ

2 февраля. «Ростов» – «Шабаб Аль-Ахли». Начало – 17:00 МСК.

6 февраля. «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат». Начало – 19:30 МСК.

7 февраля. «Спартак» – «Ростов». Начало – 19:30 МСК.

10 февраля. «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак». Начало – 18:00 МСК.

11 февраля. «Кайрат» – «Ростов». Начало – 18:00 МСК.

14 февраля. «Спартак» – «Кайрат». Начало – 19:30 МСК.

Матчи пройдут на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То Суперлига, теперь вот это
УЕФА напряжены и растеряны
+8
-2
+6
Прикольно, посмотрим хороший футбол зимой...
+3
0
+3
6 матчей за 12 дней. Прям ЧМ какой-то😁
+2
-2
0
шайтан аль джихад )))
+1
-1
0
Стадион «Аль-Нахайян», вмещающий 15 тысяч зрителей, был построен в 1995 году. Это домашняя арена для клуба «Аль-Вахда», четырёхкратного чемпиона ОАЭ. Он назван в честь правящей семьи Эмиратов.

Это все равно, что в честь семьи Ротенбергов назвали бы Химки-арену. Мелковато 15 тыс.
0
0
0
Мир вздрогнул узнав о новом футбольном турнире, им стал….
+1
-1
0
Вперёд Спартак! Ждём 1 место и хорошую игру!
0
0
0
Спартак учел ошибку предыдущего сезона и решил не оставаться без трофея
0
0
0
Ответ guiet
Вперёд Спартак! Ждём 1 место и хорошую игру!
Как правило если Спартак выигрывает эти кубки,то потом его преследует неудача в чемпионате!)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий