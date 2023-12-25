Вратарь «Крыльев» Фролов о том, что его в шутку называют Яшиным: «Главное, что не чушпаном. Интервью многолетней давности – это юмор, но помнят его до сих пор»
Евгений Фролов рассказал, как относится к шуточному прозвищу в честь Льва Яшина.
Выступая за «Сахалин» в сезоне-2014/15, Фролов, отвечая на вопрос журналиста, в шутку представился именем советского вратаря, а голос за кадром добавил, что Евгений является обладателем «Золотого мяча».
«Я никак на это не реагирую. Лев Иванович – легендарный человек. А то интервью многолетней давности – это юмор, но его до сих пор помнят, вспоминают.
Ну, прицепилось и прицепилось, не жалею об этом. Главное, что чушпаном не называют, поэтому нормально», – сказал голкипер «Крыльев Советов».
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