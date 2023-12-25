Вратарь «Крыльев» Фролов о том, что его в шутку называют Яшиным: «Главное, что не чушпаном. Интервью многолетней давности – это юмор, но помнят его до сих пор»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Лев Яшин Сахалин Евгений Фролов ахахаха Футбол

Евгений Фролов рассказал, как относится к шуточному прозвищу в честь Льва Яшина.

Выступая за «Сахалин» в сезоне-2014/15, Фролов, отвечая на вопрос журналиста, в шутку представился именем советского вратаря, а голос за кадром добавил, что Евгений является обладателем «Золотого мяча».

«Я никак на это не реагирую. Лев Иванович – легендарный человек. А то интервью многолетней давности – это юмор, но его до сих пор помнят, вспоминают.

Ну, прицепилось и прицепилось, не жалею об этом. Главное, что чушпаном не называют, поэтому нормально», – сказал голкипер «Крыльев Советов».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а если бы чушпаном назвали?
+6
0
+6
Сделайте тэг "чушпан", уже пора... В каждой третьей новости
+3
0
+3
Как же достал этот второсортный сериал
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
А с чего вдруг, он же не болельщик цска:))
а что плохого в слове чушпан, пояснить можешь? по факту это обычный пацан который не состоит не в одной группировке
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий