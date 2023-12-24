Лаутаро пропустил матч «Интера» впервые с апреля 2022-го. Прервалась серия из 89 игр

Лаутаро Мартинес не вышел на поле в составе «Интера» впервые за 90 матчей.

Форвард пропустил игру 17-го тура Серии А с «Лечче» (2:0) из-за травмы бедра.

Таким образом, прервалась 89-матчевая серия Лаутаро без пропусков за миланский клуб во всех турнирах.

Последний раз аргентинец не выходил на поле в составе « » 9 апреля 2022 года в игре Серии А с «Вероной» (2:0).

Статистика Лаутаро – здесь.

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