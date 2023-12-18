Пиоли о «Милане»: «Не нужно сравнивать себя с другими. Надо и дальше поднимать планку»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Монца Футбол

Стефано Пиоли призвал «Милан» не сравнивать себя с другими клубами.

Главный тренер «россонери» высказался после матча Серии А с «Монцей» (3:0).

«Мы должны продолжать работать и быть сосредоточенными на себе, повышать свой уровень и выступать стабильно.

Сегодня было тяжело не только из-за «Монцы», но и потому, что мы отдали много сил в среду [против «Ньюкасла»]. Ребята сыграли с правильной самоотдачей и мотивацией. Молодые игроки заслуживают аплодисментов, работа клуба в этом плане оправдает себя на много лет.

Повторюсь, нам нужно сфокусироваться на себе и не сравнивать себя с другими, продолжать и дальше поднимать планку, а дальше будет видно», – сказал Пиоли.

После 16 туров «Милан» занимает в таблице Серии А 3-е место.

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2 комментария
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James Cameron Raising the Bar.
Напомнило.
Только ты не Джеймс Камерон
+1
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Ленин молодец выжимает максимум с таким составом.
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