Пиоли о «Милане»: «Не нужно сравнивать себя с другими. Надо и дальше поднимать планку»

Стефано Пиоли призвал «Милан» не сравнивать себя с другими клубами.

Главный тренер «россонери» высказался после матча Серии А с «Монцей» (3:0).

«Мы должны продолжать работать и быть сосредоточенными на себе, повышать свой уровень и выступать стабильно.

Сегодня было тяжело не только из-за «Монцы», но и потому, что мы отдали много сил в среду [против «Ньюкасла»]. Ребята сыграли с правильной самоотдачей и мотивацией. Молодые игроки заслуживают аплодисментов, работа клуба в этом плане оправдает себя на много лет.

Повторюсь, нам нужно сфокусироваться на себе и не сравнивать себя с другими, продолжать и дальше поднимать планку, а дальше будет видно», – сказал .

После 16 туров « » занимает в таблице Серии А 3-е место.

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