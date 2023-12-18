Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Иттифак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 22 декабря

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Футбол

В пятницу, 22 декабря, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Иттифак в 18 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Иттифак

  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

Аль-Наср Эр-Рияд: все новости

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Прогноз на матч Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Иттифак

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