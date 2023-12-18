За связь с замужней женщиной похитили экс-игрока сборной Бразилии Кариоку. Он сказал, что это сделал муж

Теги Коринтианс Фламенго высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Валенсия Ла Лига происшествия Аяччо Футбол

Бывшего футболиста сборной Бразилии отпустили после похищения.

Бывший полузащитник «Коринтианс», «Фламенго» и «Валенсии» Марселиньо Кариока пропал вчера вечером – он посетил мероприятие на одном из стадионов Сан-Паулу и не вернулся домой. 

Сегодня утром полиция обнаружила автомобиль Кариоки. Сам экс-футболист все еще числился пропавшим без вести. В качестве одной из версий называлось похищение. Неподалеку от места, где была обнаружена машина, полиция задержала троих подозреваемых – двоих мужчин и одну женщину. 

Через несколько часов Марселиньо вышел на связь – он записал видеообращение, в котором заявил, что на вчерашнем мероприятии познакомился с замужней женщиной, а похищение организовал ее супруг. Под его глазом был большой синяк. 

В этом видеоролике также появилась женщина – она попросила поверить словам экс-футболиста. 

Через некоторое время представители полиции увидели, что Кариока идет по улице. Директор DOPE (Департамента стратегических полицейских операций) Пауло Пилц заявил, что проверяются все версии произошедшего.

«Марселиньо едет сюда. Он в отделении неотложной помощи, и его привезут сюда оттуда. Он в порядке. Я говорил с ним по телефону. Я говорил с его братом, он в порядке. Он покидает отделение скорой и направляется сюда», – сообщил представитель гражданской полиции Освальдо Нико Гонсалвес. 

Марселиньо Кариока наиболее известен по выступлениям за «Коринтианс» и «Фламенго», в Европе он играл за «Валенсию» и «Аяччо». В составе сборной Бразилии экс-хавбек провел 4 матча и забил 2 гола. 

Последним клубом Кариоки был «Санту-Андре». Он завершил карьеру футболиста в 2009 году. 

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13 комментариев
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Это фальшивый Кариока. Настоящий Кариока играл в "Спартаке" и после каждого матча получал двойку от Бубнова.
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видимо прилетела нехилая ДУОЙКА перед похищением
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+11
Это не тот. Спортс байтит. Расходимся
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+9
Забил не в те ворота
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Ответ Мистер Уайт
Это фальшивый Кариока. Настоящий Кариока играл в "Спартаке" и после каждого матча получал двойку от Бубнова.
слишком многа бгхака
кагиока дуойка)
+4
-1
+3
Ответ Arthurino
Это не тот. Спортс байтит. Расходимся
был бы тот, то и заголовок был бы "когда-то один из лучших в игре с Порту"
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Ответ oka79410
слишком многа бгхака кагиока дуойка)
Кариока набивал себе хороший процент точных передач за счёт того, что много пасов отдавал защитникам. Но Бубнов его раскусил, такие пасы не засчитывал в статистику и несколько раз Кариока даже еденицу получал:)
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Комментарий удален пользователем
Я уж подумал это тот самый
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Бубнов пропал, Кариоку похитили
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Все как в плохом анекдоте…
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Бандиты просто.
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Ответ oka79410
Комментарий удален пользователем
нет, специально записали только часть фамилии чтоб люди в тему заходили
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Ответ Мистер Уайт
Кариока набивал себе хороший процент точных передач за счёт того, что много пасов отдавал защитникам. Но Бубнов его раскусил, такие пасы не засчитывал в статистику и несколько раз Кариока даже еденицу получал:)
лучший аналитик той эпохи))
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