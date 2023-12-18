За связь с замужней женщиной похитили экс-игрока сборной Бразилии Кариоку. Он сказал, что это сделал муж

Бывшего футболиста сборной Бразилии отпустили после похищения.

Бывший полузащитник «Коринтианс», « » и «Валенсии» Марселиньо Кариока пропал вчера вечером – он посетил мероприятие на одном из стадионов Сан-Паулу и не вернулся домой.

Сегодня утром полиция обнаружила автомобиль Кариоки. Сам экс-футболист все еще числился пропавшим без вести. В качестве одной из версий называлось похищение. Неподалеку от места, где была обнаружена машина, полиция задержала троих подозреваемых – двоих мужчин и одну женщину.

Через несколько часов Марселиньо вышел на связь – он записал видеообращение, в котором заявил, что на вчерашнем мероприятии познакомился с замужней женщиной, а похищение организовал ее супруг. Под его глазом был большой синяк.

В этом видеоролике также появилась женщина – она попросила поверить словам экс-футболиста.

Через некоторое время представители полиции увидели, что Кариока идет по улице. Директор DOPE (Департамента стратегических полицейских операций) Пауло Пилц заявил, что проверяются все версии произошедшего.

«Марселиньо едет сюда. Он в отделении неотложной помощи, и его привезут сюда оттуда. Он в порядке. Я говорил с ним по телефону. Я говорил с его братом, он в порядке. Он покидает отделение скорой и направляется сюда», – сообщил представитель гражданской полиции Освальдо Нико Гонсалвес.

Марселиньо Кариока наиболее известен по выступлениям за « » и «Фламенго», в Европе он играл за «Валенсию» и « ». В составе сборной экс-хавбек провел 4 матча и забил 2 гола.

Последним клубом Кариоки был «Санту-Андре». Он завершил карьеру футболиста в 2009 году.

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