За связь с замужней женщиной похитили экс-игрока сборной Бразилии Кариоку. Он сказал, что это сделал муж
Бывшего футболиста сборной Бразилии отпустили после похищения.
Бывший полузащитник «Коринтианс», «Фламенго» и «Валенсии» Марселиньо Кариока пропал вчера вечером – он посетил мероприятие на одном из стадионов Сан-Паулу и не вернулся домой.
Сегодня утром полиция обнаружила автомобиль Кариоки. Сам экс-футболист все еще числился пропавшим без вести. В качестве одной из версий называлось похищение. Неподалеку от места, где была обнаружена машина, полиция задержала троих подозреваемых – двоих мужчин и одну женщину.
Через несколько часов Марселиньо вышел на связь – он записал видеообращение, в котором заявил, что на вчерашнем мероприятии познакомился с замужней женщиной, а похищение организовал ее супруг. Под его глазом был большой синяк.
В этом видеоролике также появилась женщина – она попросила поверить словам экс-футболиста.
Через некоторое время представители полиции увидели, что Кариока идет по улице. Директор DOPE (Департамента стратегических полицейских операций) Пауло Пилц заявил, что проверяются все версии произошедшего.
«Марселиньо едет сюда. Он в отделении неотложной помощи, и его привезут сюда оттуда. Он в порядке. Я говорил с ним по телефону. Я говорил с его братом, он в порядке. Он покидает отделение скорой и направляется сюда», – сообщил представитель гражданской полиции Освальдо Нико Гонсалвес.
Марселиньо Кариока наиболее известен по выступлениям за «Коринтианс» и «Фламенго», в Европе он играл за «Валенсию» и «Аяччо». В составе сборной Бразилии экс-хавбек провел 4 матча и забил 2 гола.
Последним клубом Кариоки был «Санту-Андре». Он завершил карьеру футболиста в 2009 году.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
кагиока дуойка)