Фанат «Брентфорда» оскорблял форварда «Виллы» Уоткинса во время матча, клуб попросил расследовать инцидент. Олли отпраздновал победный гол в ворота бывшей команды
Олли Уоткинс заявил о буллинге со стороны одного из болельщиков «Брентфорда».
Воскресный матч 17-го тура АПЛ завершился выездной победой «Астон Виллы» со счетом 2:1. Уоткинс, ранее выступавший за «Брентфорд», забил победный гол на 85-й минуте и отпраздновал его.
«Я испытываю к болельщикам «Брентфорда» только уважение, я люблю этот клуб. Но был один человек, который оскорблял меня всю игру.
Игроки не должны сталкиваться с личными оскорблениями. Можно подшучивать, но это не было шуткой, поэтому я отпраздновал», – сказал Уоткинс после матча.
«Астон Вилла» поддержала форварда и призвала расследовать произошедшее.
«Астон Вилла» выражает поддержку Олли Уоткинсу. С огромным уважением к «Брентфорду» и к большинству болельщиков, просим власти расследовать инцидент, чтобы найти этого человека», – говорится в заявлении клуба в твиттере.
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