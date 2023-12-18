Фанат «Брентфорда» оскорблял форварда «Виллы» Уоткинса во время матча, клуб попросил расследовать инцидент. Олли отпраздновал победный гол в ворота бывшей команды

Олли Уоткинс заявил о буллинге со стороны одного из болельщиков «Брентфорда».

Воскресный матч 17-го тура завершился выездной победой « » со счетом 2:1. Уоткинс, ранее выступавший за « », забил победный гол на 85-й минуте и отпраздновал его.

«Я испытываю к болельщикам «Брентфорда» только уважение, я люблю этот клуб. Но был один человек, который оскорблял меня всю игру.

Игроки не должны сталкиваться с личными оскорблениями. Можно подшучивать, но это не было шуткой, поэтому я отпраздновал», – сказал Уоткинс после матча.

«Астон Вилла» поддержала форварда и призвала расследовать произошедшее.

«Астон Вилла» выражает поддержку . С огромным уважением к «Брентфорду» и к большинству болельщиков, просим власти расследовать инцидент, чтобы найти этого человека», – говорится в заявлении клуба в твиттере.

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