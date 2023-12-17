Флуминенсе – Аль-Ахли Каир где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубный чемпионат мира 18 декабря

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В понедельник, 18 декабря, сыграют Флуминенсе и Аль-Ахли Каир в рамках полуфинала  Клубного Чемпионата Мира по футболу

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Во сколько играют Флуминенсе – Аль-Ахли Каир

  • Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Флуминенсе: все новости

Аль-Ахли Каир: все новости

Клубный чемпионат мира по футболу: все новости

Флуминенсе Бразилия – Аль-Ахли Египет
Дата проведения
18 декабря, 21.00, «King Abdullah Sports City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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