Флуминенсе – Аль-Ахли Каир где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубный чемпионат мира 18 декабря
В понедельник, 18 декабря, сыграют Флуминенсе и Аль-Ахли Каир в рамках полуфинала Клубного Чемпионата Мира по футболу
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- Игра пройдет на стадионе «King Abdullah Sports City».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флуминенсе – Аль-Ахли Каир
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Клубный чемпионат мира по футболу: все новости
- Дата проведения
- 18 декабря, 21.00, «King Abdullah Sports City»