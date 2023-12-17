Трент перед «МЮ»: «Самая важная игра сезона, вероятно. Нужна только победа»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд поделился мыслями перед игрой между «Ливерпулем» и «МЮ».

Сегодня, 17 декабря, «Ливерпуль» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ.

«Это, вероятно, самая важная игра сезона – дома или на выезде. Эта игра отличается от любой другой. Конечно, у нас разные цели и разные важные соперники, но это соперничество между фанатами сохранится навсегда – вне зависимости от того, на каком месте в таблице идут команды, вне зависимости от того, на каком этапе сезона проходит игра.

Особенный матч. Это «Энфилд»! Фанаты ждут этого, игроки – тоже. Это важнейший матч, все знают это. Ощущения отличаются от любой другой игры. Вероятно, это самый просматриваемый матч сезона, люди действительно настраиваются на нее. Это важнейший матч мирового масштаба.

Нужна только победа. Это главное. С таким настроем я выхожу на каждый матч, честно говоря.

Люди говорят об их форме, о нашей форме, о результатах, о том, что происходит внутри клубов. Потенциально – придумывают оправдания и все такое. Но для нас, игроков, это та же самая игра.

Просто из-за того, что мы лидируем в таблице, а они – нет, из-за того, что они проходят через плохой этап, мы не выйдем на поле при счете 1:0. На первой минуте счет по-прежнему 0:0, в составах – по 11 игроков, и это битва.

В таких играх форма не имеет никакого значения. Дело в том, кто хочет победить сильнее, кто лучше реализует план на игру, кто захочет выйти и забрать три очка», – сказал вице-капитан «Ливерпуля».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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11 комментариев
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Наконец-то нормальный комментарий, а не вот эти в духе "разорвут", "4:0" и пр. Игра есть игра, а дерби есть дерби, шапкозакидательство ещё никого до добра не доводило.
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Мдааа , как всегда перевод через Google... Я нашел эту статью на английском , и че то не увидел ни одного слово про каких то фанатов! А вот автор... ей постоянно мерещится какие то фанаты.
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Ответ Will Turner
мю ливерпуль - это дерби, основанное на количестве чемпионств в англии. здесь не имеет значения из какого города клуб
Значит матч Аргентина - Италия тоже дерби... основано на количестве чемпионств в Мире... иди уроки делать!
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Ответ _FoX-
Наконец-то нормальный комментарий, а не вот эти в духе "разорвут", "4:0" и пр. Игра есть игра, а дерби есть дерби, шапкозакидательство ещё никого до добра не доводило.
Комментарии то нормальный , но... перевод... как всегда - через Google...
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Ответ _FoX-
Наконец-то нормальный комментарий, а не вот эти в духе "разорвут", "4:0" и пр. Игра есть игра, а дерби есть дерби, шапкозакидательство ещё никого до добра не доводило.
p.s. ... а дерби есть дерби... а че МЮ в Ливерпуль ( город ) перебрался?
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Сегодня нас ждет бердыевско-симеоновский футбол в исполнении МЮ и его величества Тен Хага
И будет смешно если без Бруно команда будет играть лучше. только вот кому создавать моменты …?
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Это будет не легкая игра, но мы топим за победу. Вперед к Победе Liverpool ! YNWA!
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Ответ Artūras Grigas
p.s. ... а дерби есть дерби... а че МЮ в Ливерпуль ( город ) перебрался?
дерби м62 , хотя к чему это буквоедство?
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Ответ Tybalt
дерби м62 , хотя к чему это буквоедство?
Ну да , я забыл , есть еще дерби - Лондон - Вашингтон... рейс 678.
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Ответ Artūras Grigas
Ну да , я забыл , есть еще дерби - Лондон - Вашингтон... рейс 678.
ОМГ, это же условно из-за противостояния
к чему это буквоедство?
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