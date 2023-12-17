Трент перед «МЮ»: «Самая важная игра сезона, вероятно. Нужна только победа»

Трент Александер-Арнолд поделился мыслями перед игрой между «Ливерпулем» и «МЮ».

Сегодня, 17 декабря, «Ливерпуль» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ.

«Это, вероятно, самая важная игра сезона – дома или на выезде. Эта игра отличается от любой другой. Конечно, у нас разные цели и разные важные соперники, но это соперничество между фанатами сохранится навсегда – вне зависимости от того, на каком месте в таблице идут команды, вне зависимости от того, на каком этапе сезона проходит игра.

Особенный матч. Это «Энфилд»! Фанаты ждут этого, игроки – тоже. Это важнейший матч, все знают это. Ощущения отличаются от любой другой игры. Вероятно, это самый просматриваемый матч сезона, люди действительно настраиваются на нее. Это важнейший матч мирового масштаба.

Нужна только победа. Это главное. С таким настроем я выхожу на каждый матч, честно говоря.

Люди говорят об их форме, о нашей форме, о результатах, о том, что происходит внутри клубов. Потенциально – придумывают оправдания и все такое. Но для нас, игроков, это та же самая игра.

Просто из-за того, что мы лидируем в таблице, а они – нет, из-за того, что они проходят через плохой этап, мы не выйдем на поле при счете 1:0. На первой минуте счет по-прежнему 0:0, в составах – по 11 игроков, и это битва.

В таких играх форма не имеет никакого значения. Дело в том, кто хочет победить сильнее, кто лучше реализует план на игру, кто захочет выйти и забрать три очка», – сказал вице-капитан « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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