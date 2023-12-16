Гакпо о 7:0 с «МЮ» в прошлом сезоне: «Надеюсь, «Ливерпуль» сможет повторить это. В какой-то момент перестаешь смотреть на счет и просто хочешь доминировать»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо поделился воспоминаниями о разгромной победе над «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» победил манкунианцев со счетом 7:0 в прошлом сезоне АПЛ. Завтра команды вновь проведут встречу на «Энфилде». 

«Это была отличная игра. Мы знали, что нам нужно победить, и после хорошего первого тайма от обеих команд во втором тайме мы по-настоящему доминировали и забили много голов. Я забил незадолго до перерыва, и, по-моему, всего через две минуты после перерыва Дарвин [Нуньес] забил второй гол, а через две минуты после этого я забил третий. Для нас было хорошо забить так быстро после перерыва и убить интригу в этой игре. Это было потрясающе.

В какой-то момент ты перестаешь смотреть на счет, ты просто хочешь доминировать и показать себя с лучшей стороны, и я думаю, что в тот день все отлично сыграли. Надеюсь, мы сможем повторить это», – сказал форвард «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 17 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени. 

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13 комментариев
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о это тебе в арсенал тогда
+10
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доминатор в Арсенале
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+7
Супернастроение перед дерби!Коди молодец!
+2
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Игроки Ливерпуля действительно допускают повторения такого результата

Это конечно позор для МЮ
+4
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думаю будет 4:1
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Коди Гакпо изъявил желание перейти в Арсенал
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Думаю МЮ жёстко накажет Ливерпуль за такие речи и это будет справедливо!
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Доминируй, властвуй, унижай
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