Гакпо о 7:0 с «МЮ» в прошлом сезоне: «Надеюсь, «Ливерпуль» сможет повторить это. В какой-то момент перестаешь смотреть на счет и просто хочешь доминировать»

Коди Гакпо поделился воспоминаниями о разгромной победе над «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» победил манкунианцев со счетом 7:0 в прошлом сезоне . Завтра команды вновь проведут встречу на «Энфилде».

«Это была отличная игра. Мы знали, что нам нужно победить, и после хорошего первого тайма от обеих команд во втором тайме мы по-настоящему доминировали и забили много голов. Я забил незадолго до перерыва, и, по-моему, всего через две минуты после перерыва Дарвин [Нуньес] забил второй гол, а через две минуты после этого я забил третий. Для нас было хорошо забить так быстро после перерыва и убить интригу в этой игре. Это было потрясающе.

В какой-то момент ты перестаешь смотреть на счет, ты просто хочешь доминировать и показать себя с лучшей стороны, и я думаю, что в тот день все отлично сыграли. Надеюсь, мы сможем повторить это», – сказал форвард « ».

Матч «Ливерпуль» – « » состоится завтра, 17 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

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