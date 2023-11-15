Лантратов надеется сыграть за сборную России на крупном турнире: «Сдвиги есть, свет в конце тоннеля тоже»

Теги Локомотив премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Илья Лантратов Матч ТВ Футбол

Илья Лантратов надеется сыграть за сборную России на международном турнире.

– У вас есть шанс сыграть на большом международном турнире?

– На Евро был коронавирус, ЧМ тоже пропустил по своей вине. Надежда есть, очень хочу, но это зависит не от меня. Сдвиги есть, свет в конце тоннеля тоже, – сказал 28-летний голкипер «Локомотива» и сборной России.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Про «сдвиги и свет в конце тоннеля» хотелось-бы по-подробнее…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Тиджани Бабангида
Про «сдвиги и свет в конце тоннеля» хотелось-бы по-подробнее…
Игры доброй воли 2024 в Казани - свет в конце тоннеля, большой международный турнир...
А вы на что надеетесь?.. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Пол Африки и Азии ждут приглашения на турнир у нас, страна не обеднеет и выбросит в очередной раз деньги народа на ветер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лжетрофеич
Еще один наслушавшийся проф. Соловья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий