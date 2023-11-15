Лантратов надеется сыграть за сборную России на крупном турнире: «Сдвиги есть, свет в конце тоннеля тоже»

Илья Лантратов надеется сыграть за сборную России на международном турнире.

– У вас есть шанс сыграть на большом международном турнире?

– На Евро был коронавирус, ЧМ тоже пропустил по своей вине. Надежда есть, очень хочу, но это зависит не от меня. Сдвиги есть, свет в конце тоннеля тоже, – сказал 28-летний голкипер « » и сборной России.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?