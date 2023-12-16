Гюлер не сыграет за «Реал» в 2023 году. Хавбека не хотят торопить с возвращением на поле

Арда Гюлер не вернется на поле в 2023 году, скорее всего.

Как утверждает As, маловероятно, что полузащитник сыграет с « » 17 декабря или « » 21 декабря. В клубе не хотят спешить с его восстановлением и считают, что нужно дать ему время до начала 2024 года.

Турецкий футболист еще ни разу не играл за « » после трансфера из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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