Гюлер не сыграет за «Реал» в 2023 году. Хавбека не хотят торопить с возвращением на поле

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Алавес Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер не вернется на поле в 2023 году, скорее всего.

Как утверждает As, маловероятно, что полузащитник сыграет с «Вильярреалом» 17 декабря или «Алавесом» 21 декабря. В клубе не хотят спешить с его восстановлением и считают, что нужно дать ему время до начала 2024 года.

Турецкий футболист еще ни разу не играл за «Реал» после трансфера из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий
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Правильно, пусть востановится полностью. Парню 18 лет всего , еще успеет заявить о себе
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