Гюлер не сыграет за «Реал» в 2023 году. Хавбека не хотят торопить с возвращением на поле
Арда Гюлер не вернется на поле в 2023 году, скорее всего.
Как утверждает As, маловероятно, что полузащитник сыграет с «Вильярреалом» 17 декабря или «Алавесом» 21 декабря. В клубе не хотят спешить с его восстановлением и считают, что нужно дать ему время до начала 2024 года.
Турецкий футболист еще ни разу не играл за «Реал» после трансфера из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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