Изменения правил в МЛС: 10 секунд на уход при замене; если игроку оказывают помощь 15 секунд, нужно покинуть пределы поля и ждать 2 минуты

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами правила Футбол

В МЛС ввели таймер на проведение замены.

Североамериканская футбольная лига внесла несколько изменений в правила игры, которые должны сделать футбол быстрее и ограничить остановки игры.

Если футболисту хотя бы 15 секунд оказывают медицинскую помощь на поле, ему надо уйти и минимум две минуты оставаться за пределами поля, чтобы его осмотрели врачи.

Предусмотрены исключения из двухминутного требования – если травма вызвана нарушениями, за которые можно получить желтую или красную карточку.

Правило замены потребует от игроков покинуть игровое поле в течение 10 секунд.

Если игрок не покинул поле в отведенное время, замена откладывается и производится в следующую паузу. Правило не распространяется на вратарей и травмированных игроков.

Другие изменения, одобренные МЛС: добавленное время теперь будет отображаться на стадионах (раньше табло на стадионе останавливалось на 45 и 90 минутах), а решения ВАР будут объявлены судьями.

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23 комментария
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Наконец-то адекватные измениня которые реально улучшат футбол!
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Не скажу про травмы, там не всегда можно мгновенно определить сложность, но с заменам так четко давно должно быть. Сейчас некоторые одаренные футболисты все равно умудряются идти через все поле и провоцировать соперников, хотя уже несколько лет должны идти к ближней линии поля.
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Как это до АПЛ первыми не дошло?! При том, что они больше всех борются за максимально реальное время
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Ответ Che Foot
Наконец-то адекватные измениня которые реально улучшат футбол!
Америка знает толк в таких вещах
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А раньше и было так.Помощь оказывали за пределами поля.Берите пример с МЛС.Меньше затяжек времени будет.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
все очень легко, пришел симулянт по полматча не играет, а стоит. вот и пытаются растолкать его лень
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наконец-то не будет этих пешеходов
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Ответ nb8dwryv56
Как это до АПЛ первыми не дошло?! При том, что они больше всех борются за максимально реальное время
Потому что в США ценят время и не хотят забивать эфир длинными матчами из-за игроков, которые тянут время
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Только МЛС и Североамериканская футбольная лига несколько разные соревнования
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Хорошие новшества. Посмотрим, как на деле будет
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
но приплетаешь пустынного ты) забавно)
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Ответ nb8dwryv56
Как это до АПЛ первыми не дошло?! При том, что они больше всех борются за максимально реальное время
В Апл сложно доходят нововведения. Слишком сильны консерваторы. 5 замен и Вар позже всех приняли
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Ответ Трент Резнор
Потерли, не успел прочитать. Там что-то доброе было, так что плюсану.
Да, был добрый вопрос)) чес слово)
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Ответ Сикарио
А кому не насрать?)) млс какое-то
раз ты тут отписалась , то как минимум тебе🤣
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Ответ nb8dwryv56
Как это до АПЛ первыми не дошло?! При том, что они больше всех борются за максимально реальное время
Потерли, не успел прочитать. Там что-то доброе было, так что плюсану.
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Лигам из топ-5 Европы тоже нужно внедрять это изменение правил в своих чемпионатах.
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Слава млс и соккеру, двигателю прогресса в футболе
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