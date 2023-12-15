Изменения правил в МЛС: 10 секунд на уход при замене; если игроку оказывают помощь 15 секунд, нужно покинуть пределы поля и ждать 2 минуты

В МЛС ввели таймер на проведение замены.

Североамериканская футбольная лига внесла несколько изменений в правила игры, которые должны сделать футбол быстрее и ограничить остановки игры.

Если футболисту хотя бы 15 секунд оказывают медицинскую помощь на поле, ему надо уйти и минимум две минуты оставаться за пределами поля, чтобы его осмотрели врачи.

Предусмотрены исключения из двухминутного требования – если травма вызвана нарушениями, за которые можно получить желтую или красную карточку.

Правило замены потребует от игроков покинуть игровое поле в течение 10 секунд.

Если игрок не покинул поле в отведенное время, замена откладывается и производится в следующую паузу. Правило не распространяется на вратарей и травмированных игроков.

Другие изменения, одобренные МЛС: добавленное время теперь будет отображаться на стадионах (раньше табло на стадионе останавливалось на 45 и 90 минутах), а решения ВАР будут объявлены судьями.

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