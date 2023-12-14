Сане не согласен со словами Маттеуса про Киммиха: «Он никогда не прячется, всегда берет на себя ответственность. Йозуа – важная часть нашей команды»

Лерой Сане не согласен с критикой в адрес Йозуа Киммиха.

Ранее Лотар Маттеус раскритиковал полузащитника «Баварии» за то, что тот не общался с прессой после поражений от «Айнтрахта» (1:5): «Его не было видно ни на поле, ни после игры – он прячется. Йозуа всегда высказывался, но последние два года ему доставалось».

«Он всегда берет на себя ответственность, совершает множество действий, хочет владеть мячом в любой ситуации, никогда не прячется.

Он играет очень стабильно на протяжении многих лет и является важной частью нашей команды», – сказал вингер «Баварии».

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