Сане не согласен со словами Маттеуса про Киммиха: «Он никогда не прячется, всегда берет на себя ответственность. Йозуа – важная часть нашей команды»
Лерой Сане не согласен с критикой в адрес Йозуа Киммиха.
Ранее Лотар Маттеус раскритиковал полузащитника «Баварии» за то, что тот не общался с прессой после поражений от «Айнтрахта» (1:5): «Его не было видно ни на поле, ни после игры – он прячется. Йозуа всегда высказывался, но последние два года ему доставалось».
«Он всегда берет на себя ответственность, совершает множество действий, хочет владеть мячом в любой ситуации, никогда не прячется.
Он играет очень стабильно на протяжении многих лет и является важной частью нашей команды», – сказал вингер «Баварии».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!