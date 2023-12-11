Маттеус о том, что Киммих не общался с прессой после 1:5 от «Айнтрахта»: «Его не было видно ни на поле, ни после игры – он прячется. Йозуа всегда высказывался, но последние два года ему доставалось»
Лотар Маттеус раскритиковал Йозуа Киммиха после поражения от «Айнтрахта».
В субботу «Бавария» крупно проиграла «Айнтрахту» (1:5) в матче Бундеслиги. Единственным игроком мюнхенцев, который общался с прессой после игры, был Томас Мюллер.
«Его [Киммиха] не было видно не только на поле, но и после матча. И на это, вероятно, есть свои причины. Он прячется.
На самом деле, он всегда четко и ясно высказывал свое мнение перед камерой даже после поражений – по крайней мере, так было полгода или год назад.
Последние два года Киммиху здорово доставалось, в том числе и от нас, потому что он не показывал того результата, которого мы от него ожидали», – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Sky90.
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он как раз и забил единственный гол Баварии в той игре.