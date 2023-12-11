Маттеус о том, что Киммих не общался с прессой после 1:5 от «Айнтрахта»: «Его не было видно ни на поле, ни после игры – он прячется. Йозуа всегда высказывался, но последние два года ему доставалось»

Лотар Маттеус раскритиковал Йозуа Киммиха после поражения от «Айнтрахта».

В субботу « » крупно проиграла « » (1:5) в матче Бундеслиги. Единственным игроком мюнхенцев, который общался с прессой после игры, был Томас Мюллер.

«Его [ ] не было видно не только на поле, но и после матча. И на это, вероятно, есть свои причины. Он прячется.

На самом деле, он всегда четко и ясно высказывал свое мнение перед камерой даже после поражений – по крайней мере, так было полгода или год назад.

Последние два года Киммиху здорово доставалось, в том числе и от нас, потому что он не показывал того результата, которого мы от него ожидали», – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Sky90.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!