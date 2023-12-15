Ундав из «Штутгарта» – лучший игрок ноября в Бундеслиге. У форварда 3 гола в 3 матчах

Дениз Ундав из «Штутгарта» признан лучшим игроком ноября в Бундеслиге.

Обладатель награды определяется путем двухэтапного отбора. Учитываются индивидуальные достижения (в данном случае – в матчах с 10-го по 12-й туры) и результаты голосования болельщиков и экспертов.

отметился 3 забитыми мячами в 3 матчах, в которых «Штутгарт» набрал 7 очков. Его дубль принес команде победу над «Айнтрахтом» (2:1).

27-летний нападающий занял первое место в лиге в ноябре по числу ударов в створ (10) и второе – по числу созданных моментов (4).

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