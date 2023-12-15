Дюгарри о «ПСЖ»: «Футболисты атаки стоят 350 млн евро, но не могут забить. У игроков дрожат головы и ноги, уверенно играет только 17-летний Заир-Эмери»
Кристоф Дюгарри назвал претензии к игре «ПСЖ».
Французский клуб сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в матче Лиги чемпионов.
«Хочу, чтобы мы поговорили о самом важном – разницей между результатом и стилем игры. У нас есть право не соглашаться.
Как мы можем говорить о том, что «ПСЖ» добился успеха в матче, если они показывают такую нервную игру как в обороне, так и в атаке?
Единственным игроком, который играл уверенно, был 17-летний Уоррен Заир-Эмери.
У игроков дрожат головы и ноги. Как можно говорить, что это был удачный матч? Футболисты группы атаки стоят 350 миллионов евро, а они не могут забить.
Луис Энрике после каждого матча объясняет, что у них было больше моментов, чем у его соперника. Да какая разница!
Я вижу, что «ПСЖ» не прогрессирует ни в одной из частей игры, а их тащит молодой парень», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
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