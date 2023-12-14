Сутормин о дефиците игровой практики: «Выбор тренера надо принимать и стараться работать дальше. Контракт с «Зенитом» достаточно длинный»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин высказался о дефиците игровой практики в «Зените».

Последние три матча полузащитник провел в запасе.

— В этом сезоне вы ни разу не играли в стартовом составе в матче чемпионата. Да и на замену не часто выходили. Когда эта ситуация станет для вас критической и заставит задуматься о смене клуба?

— Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.

— Вы достаточно универсальный футболист, можете сыграть на нескольких позициях: в средней линии, на фланге и даже на краю обороны. Почему ни на одной из них в последнее время не востребованы в основе «Зенита»?

— Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что этот выбор надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет.

— Еще летом много было разговоров о вероятности вашего перехода в ЦСКА во многом из-за личности главного тренера армейцев Владимира Федотова, с которым вы работали в «Оренбурге». Он с вами общался на эту тему?

— По поводу перехода — нет, не вел. У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было, – сказал Сутормин.

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10 комментариев
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— Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный.

Типичная позиция паспортиста: не играю - ну и ладно, зп регулярно же капает!
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+15
Ответ Ебздрогыч
— Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Типичная позиция паспортиста: не играю - ну и ладно, зп регулярно же капает!
И травмы обходят стороной, тьфу-тьфу...)))
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Наверное, его стоимость уже меньше 50 т.р.
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+3
Ответ Казеич
И травмы обходят стороной, тьфу-тьфу...)))
да нескажите, наши и не играя умудряются их получать:))
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.. а лавка не достаточно отполированна..
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А я думал он уже закончил карьеру, оказывается у него ещё и контракт длинный))) Не плохо так устроился))
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Контракт с Зенитом достаточно длинный…и тёплый
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пацан вовремя подсуетился - и теперь в шоколаде на непыльной работе
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Ответ Ебздрогыч
— Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Типичная позиция паспортиста: не играю - ну и ладно, зп регулярно же капает!
А ты бы че на его месте сказал,получая миллионы?
+2
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Ответ ddtranslator
Наверное, его стоимость уже меньше 50 т.р.
С учетом инфляции примерно столько же, думаю.
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