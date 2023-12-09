Гатти забил 3-й гол в сезоне – больше всех среди защитников Серии А. В топ-5 лиг лидирует Гримальдо из «Байера» с 7 мячами

Теги Байер Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Унион Берлин Алекс Гримальдо Робин Гозенс Федерико Гатти Футбол

Федерико Гатти забил 3-й гол в сезоне – больше всех среди защитников Серии А.

Игрок «Ювентуса» отличился в матче чемпионата Италии с «Наполи» (1:0).

Среди защитников топ-5 лиг Европы лидирует Алекс Гримальдо из «Байера» с 7 мячами в Бундеслиге.

Джереми Фримпонг («Байер») и Робин ГозенсУнион») делят 2-е место, у них по 4 гола.

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1 комментарий
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Он еще и минимум 6 очков принес своими голами ) так держать Федор
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