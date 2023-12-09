Гатти забил 3-й гол в сезоне – больше всех среди защитников Серии А. В топ-5 лиг лидирует Гримальдо из «Байера» с 7 мячами
Федерико Гатти забил 3-й гол в сезоне – больше всех среди защитников Серии А.
Игрок «Ювентуса» отличился в матче чемпионата Италии с «Наполи» (1:0).
Среди защитников топ-5 лиг Европы лидирует Алекс Гримальдо из «Байера» с 7 мячами в Бундеслиге.
Джереми Фримпонг («Байер») и Робин Гозенс («Унион») делят 2-е место, у них по 4 гола.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!