Гатти забил 3-й гол в сезоне – больше всех среди защитников Серии А. В топ-5 лиг лидирует Гримальдо из «Байера» с 7 мячами

Федерико Гатти забил 3-й гол в сезоне – больше всех среди защитников Серии А.

Игрок « » отличился в матче чемпионата Италии с «Наполи» (1:0).

Среди защитников топ-5 лиг Европы лидирует из « » с 7 мячами в Бундеслиге.

Джереми Фримпонг («Байер») и (« ») делят 2-е место, у них по 4 гола.

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