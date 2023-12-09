Мадзарри о 0:1 от «Юве»: «Наполи» провел отличный матч. Будем так играть – будут положительные результаты, и мы поднимемся в таблице»
Вальтер Мадзарри оценил поражение от «Ювентуса» (0:1) в Серии А.
«Те, кто разбираются в футболе, меня поймут. Ребята провели отличный матч. Думаю, они доминировали, заставляли «Ювентус» обороняться на своей половине почти весь второй тайм.
Единственная наша ошибка – не справились с навесом и потеряли игрока в штрафной. «Наполи» старался, все перепробовал, но такое бывает. Я убежден: будем так играть – будут положительные результаты, и мы поднимемся в таблице», – сказал главный тренер «Наполи».
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