«Ювентус» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Теги Ювентус серия А Италия Наполи онлайны Футбол

«Ювентус» сразится с «Наполи» в центральном матче 15-го тура Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Ювентус – Наполи
Дата проведения
8 декабря, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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2 комментария
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если не забьем быстрый гол, то есть все шансы на хороший футбол посмотреть
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Слушайте, я повторюсь, в прошлый раз с Монцей меня дико заминусили, там кто-то даже просил моей травы ему отсыпать, ну может быть просто не поняли, о чём я.
Если команда забивает большинство голов со стандартов (пенки, штрафные, защитники с углового) - это дно. Это признак не топ-клуба, а аутсайдера, который не в состоянии адекватно разыграть мяч во время игры, довести его до нападающего, который сумеет в игровом моменте отправить его в ворота за счёт своего мастерства. Дель Пьеро, Индзаги, Тевес, Трезеге, Игуаин, все забивали много потому, что и тренер ставил нормальную игру, и полузащита была способна разыграть мяч, и передать его нападающим. Поэтому - не надо вот этих голов Гатти после углового, забивать должны Влахович, Кьеза и Милик с игры, тогда можно будет говорить, что в команде происходят адекватные процессы, блин, реально подгорело вот от этих голов защитников, всё, пойду тушить
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