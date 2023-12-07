ЦСКА проведет зимние сборы в ОАЭ и Турции. Запланирован матч с «Партизаном»

Стали известен план подготовки ЦСКА к весенней части сезона.

На 12 и 13 января 2024 года у армейцев запланирован медосмотр, а с 14-го числа начнется первый сбор. Как и прошлой зимой, он пройдет в ОАЭ, где запланировано два контрольных матча.

Второй и третий сборы проведет в турецком Белеке и, в частности, сыграет 1 февраля с белградским « ».

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