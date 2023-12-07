«Ман Сити» 4 матча подряд не побеждает в АПЛ – поражение и 3 ничьих

Продлилась безвыигрышная серия «Манчестер Сити» в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы уступила «Астон Вилле» (0:1) в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

Таким образом, « » не побеждает в чемпионате Англии уже 4 матча подряд. Ранее «горожане» трижды сыграли вничью – с «Тоттенхэмом» (3:3), «Ливерпулем» (1:1) и «Челси» (4:4).

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