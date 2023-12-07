«Ман Сити» 4 матча подряд не побеждает в АПЛ – поражение и 3 ничьих
Продлилась безвыигрышная серия «Манчестер Сити» в АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы уступила «Астон Вилле» (0:1) в рамках 15-го тура Премьер-лиги.
Таким образом, «Сити» не побеждает в чемпионате Англии уже 4 матча подряд. Ранее «горожане» трижды сыграли вничью – с «Тоттенхэмом» (3:3), «Ливерпулем» (1:1) и «Челси» (4:4).
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это не разовые осечки в интервалах, а системная проблема.
Нет КДБ, ушел Гюндоган , ушёл Марез.
Новички не особо создают баланс игры.
Сити проигрывает там, где должен проигрывать при наличии проблем и во втором круге будут выезды в Ньюкасл, на Энфилд и Уайт Харт Лейн.
Не понимаю такого оптимизма при таком количестве проблем с составом?
Завтра опять у доски химию отвечать
но это не точно
У Мадрида 6 игроков старта с травмами с самого начала сезона, но они выдали практически лучшее первое полугодие в чемпионате.
Это совсем другая команда без баланса.
Не задавались вопросом о том, что хотели купить Пакета для центра поля?
Райса хотели купить.....не задумывались?
Но имя играет, а Сити себе имя уже сделал, что стоит опасаться по весне
Никому не интересен этот проект а после суда в 2024 году так вообще