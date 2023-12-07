«Ман Сити» 4 матча подряд не побеждает в АПЛ – поражение и 3 ничьих

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Продлилась безвыигрышная серия «Манчестер Сити» в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы уступила «Астон Вилле» (0:1) в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

Таким образом, «Сити» не побеждает в чемпионате Англии уже 4 матча подряд. Ранее «горожане» трижды сыграли вничью – с «Тоттенхэмом» (3:3), «Ливерпулем» (1:1) и «Челси» (4:4).

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29 комментариев
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В тех трёх матчах играли хотя бы чуть лучше соперника, сегодня избиение
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Ответ Quinlan Scott
Пропиаренную Родрю сразу Гравенберх уничтожил потом Энцо Наверно против АВ какой нибудь Макгинн усмехался над бегунком И его сравнивали с лучшими-ухахахахаха
Родри сегодня не играл
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+13
У Сити 12 очков в последних 9матчах.
+6
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+6
Ответ "Гром"
Цистерна свое отыграет . Календарь во всех турнирах матчей на 7 без сильного соперника . Помимо сорок, только весной серьёзая опасность. Так что, тут Арсеналу и Ливерпулю только брать свое максимум во всех матчах . Иначе что-то решающее даже не дотянут до мая
проблема стереотипов очевидна, но с чего такая уверенность, что Сити выдаст страйк?
это не разовые осечки в интервалах, а системная проблема.
Нет КДБ, ушел Гюндоган , ушёл Марез.
Новички не особо создают баланс игры.
Сити проигрывает там, где должен проигрывать при наличии проблем и во втором круге будут выезды в Ньюкасл, на Энфилд и Уайт Харт Лейн.
Не понимаю такого оптимизма при таком количестве проблем с составом?
+5
0
+5
Цистерна свое отыграет . Календарь во всех турнирах матчей на 7 без сильного соперника . Помимо сорок, только весной серьёзая опасность. Так что, тут Арсеналу и Ливерпулю только брать свое максимум во всех матчах . Иначе что-то решающее даже не дотянут до мая
+3
0
+3
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Родри сегодня не играл
Тише, дай хейтеру насладиться моментом
Завтра опять у доски химию отвечать
+3
0
+3
Ответ Predator№7
Какая химия в 4-м классе?
Неорганическая
+2
0
+2
ничего, дальше Лутон, там Пеп наберет 3 очка.
но это не точно
+2
-1
+1
Ответ Quinlan Scott
Де Брене пора спасать карьеру как это сделал Канселу и Гендоген и уходить из клубца который скоро будет в нон-лиге
Боже, мои глаза
+2
-1
+1
Ответ Bunyod Turgunov
Отпустили Гюндоган и Мареза, травмирован Де Брёйне. Все это конечно сказывается. Мареза заменили с Доку но Гюндоган и Де Брёйне хрен заменят с Нуньеш и Ковачичом, у них разница интеллекта и класса небо и земля
Ничего страшного, лысый состав за 1,5 ярда собирал, команда не должна так сыпаться из-за отсутствия двух игроков старта.
У Мадрида 6 игроков старта с травмами с самого начала сезона, но они выдали практически лучшее первое полугодие в чемпионате.
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Ответ "Гром"
системная проблема , но надо глянуть с какими командами это проявилось . Ливерпуль, Тотен , Вилла . во втором круге я знаю что будут сложные выезда , но речь про ближайший отрезок . есть ощущение что он будет пройден без потерь , а если и будут осечки , то не фатально , так как скаузеры и канониры тоже будут терять. + запас прочности и опыт ( даже с новичками ) достаточен для того чтобы иметь высокий шанс на то, что мне " ощущается ". а КДБ вроде скоро возвращается
дело не в соперниках, а в самом Сити.
Это совсем другая команда без баланса.
Не задавались вопросом о том, что хотели купить Пакета для центра поля?
Райса хотели купить.....не задумывались?
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Ответ nostalgia, ULTRA.
Уайт Харт Лейн канул в лету
Ностальгия)
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Ответ Tybalt
проблема стереотипов очевидна, но с чего такая уверенность, что Сити выдаст страйк? это не разовые осечки в интервалах, а системная проблема. Нет КДБ, ушел Гюндоган , ушёл Марез. Новички не особо создают баланс игры. Сити проигрывает там, где должен проигрывать при наличии проблем и во втором круге будут выезды в Ньюкасл, на Энфилд и Уайт Харт Лейн. Не понимаю такого оптимизма при таком количестве проблем с составом?
И когда нет Родри - это не тот Сити.
Но имя играет, а Сити себе имя уже сделал, что стоит опасаться по весне
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Ответ Tybalt
проблема стереотипов очевидна, но с чего такая уверенность, что Сити выдаст страйк? это не разовые осечки в интервалах, а системная проблема. Нет КДБ, ушел Гюндоган , ушёл Марез. Новички не особо создают баланс игры. Сити проигрывает там, где должен проигрывать при наличии проблем и во втором круге будут выезды в Ньюкасл, на Энфилд и Уайт Харт Лейн. Не понимаю такого оптимизма при таком количестве проблем с составом?
Уайт Харт Лейн канул в лету
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Ответ DolJun
нене, в этом как раз челси виноват, тут все ок. я конкретно про результат и гол после очевиднейшего нарушения правил. хотя синим не привыкать проигрывать судье в матче против мю
Какое нарушение правил все никак понять не мог, это там где Коулвил проиграл борьбу и упал? Там не было ни толчка, ни удара. Если такое свистеть, игрокам в штрафной будет запрещено касаться друг друга.
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Ответ Ленин из Аякса
Тише, дай хейтеру насладиться моментом Завтра опять у доски химию отвечать
Какая химия в 4-м классе?
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Ответ Quinlan Scott
Зачем спамите в новостях про этот клуб без души для глоров? Никому не интересен этот проект а после суда в 2024 году так вообще
Коммент из будущего?
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Тут конечно проблема в тренере. Его отставка уже давно назрела.
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Молодцы, смогли уйти от позорной параллели с 4 подряд купленными титулами АПЛ. Избежали 4х подряд ничей)
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Зачем спамите в новостях про этот клуб без души для глоров?

Никому не интересен этот проект а после суда в 2024 году так вообще
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Походу абонемент на Оливеров и Тейлоров кончился, надо продлевать. 😅
+2
-2
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