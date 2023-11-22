«МЮ» может возобновить интерес к Мюллеру, если он не договорится с «Баварией» о контракте. Тен Хаг – фанат хавбека

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру.

По данным Sport Bild, английский клуб может возобновить интерес к 34-летнему полузащитнику, если он не договорится с «Баварией» о новом контракте.

«Юнайтед» проявлял интерес к в январе 2023 года, но немец не был заинтересован в переходе. Эрик тен Хаг – фанат Томаса. Тренер считает, что опыт этого игрока поможет « ».

Вариант с уходом из «Баварии» для Мюллера возможен, только если согласовать новый контракт не удастся. Срок нынешнего соглашения немца рассчитан до лета 2024 года.

Мюллер хочет остаться в футболе как минимум до 2025 года. Предпочтительно – в команде из Лиги чемпионов. Приоритет Томаса – остаться в «Баварии». Он даже отказался от крупных контрактов в МЛС и Саудовской Аравии.

В этом сезоне у Мюллера 2 гола и 5 результативных передач за 485 минут в 14 матчах за «Баварию». Статистику игрока можно найти тут.

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