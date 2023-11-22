«МЮ» может возобновить интерес к Мюллеру, если он не договорится с «Баварией» о контракте. Тен Хаг – фанат хавбека

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Мюллер Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру.

По данным Sport Bild, английский клуб может возобновить интерес к 34-летнему полузащитнику, если он не договорится с «Баварией» о новом контракте. 

«Юнайтед» проявлял интерес к Мюллеру в январе 2023 года, но немец не был заинтересован в переходе. Эрик тен Хаг – фанат Томаса. Тренер считает, что опыт этого игрока поможет «Манчестер Юнайтед».

Вариант с уходом из «Баварии» для Мюллера возможен, только если согласовать новый контракт не удастся. Срок нынешнего соглашения немца рассчитан до лета 2024 года.

Мюллер хочет остаться в футболе как минимум до 2025 года. Предпочтительно – в команде из Лиги чемпионов. Приоритет Томаса – остаться в «Баварии». Он даже отказался от крупных контрактов в МЛС и Саудовской Аравии.

В этом сезоне у Мюллера 2 гола и 5 результативных передач за 485 минут в 14 матчах за «Баварию». Статистику игрока можно найти тут.

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31 комментарий

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chernov jr
34-летний мюллер и каземиро
вот это отличное обновление состава я считаю
+47
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Филипп
Не стоит повторять судьбу Швайни. Мюллер - легенда Баварии
+26
0
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Today I feel Qatari
А от Маунта хаг больше не фанатеет, прошла любовь?
+13
-1
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Арслан Устарханов
В бой идут одни старики!
+10
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Censormorum
А можно уже подписывать игроков исходя из анализа их игры, качеств и т.д., а не из-за того что игрок понравился тренеру или тренер его фанат?
+8
0
+8
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Akezhan Kutvarov
Трудяга Мюллер никому не помещает, но конкретно МЮ ему будет тяжело спасти, там нужно чудо или Новый Сэр Алекс))
+7
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+7
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red hikkikomori
Ох уж этот фанатизм Тен Хага)
+5
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+5
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NickFourteen
Этому не бывать, Мюллер закончит карьеру дома
+2
0
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KMR
При всем уважении,но ему уже 35 в начале след сезона будет. Что в голове у ТХ?!
+2
0
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a2wai
Ответ NickFourteen
Этому не бывать, Мюллер закончит карьеру дома
Про Швайнштайгера говорили точно также, но увы)
+3
-2
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Макс Голубцов
Это в какой уже раз Мюллера связывают с «переходом» в МЮ?
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alexis2020
Ответ АРТУР АЛИЕВ
МЮ идёт по пути Юве. Тоже в своё время раритет покупали
Пирло вот заиграл, и трижды подряд признан был лучшим игроком Италии
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alexis2020
Ответ добрый грек
В 2000-х аналогичная роль сегодняшнего МЮ была у Милана
Но выиграли 2 ЛЧ в 2000х
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KMR
Ответ АРТУР АЛИЕВ
МЮ идёт по пути Юве. Тоже в своё время раритет покупали
А как раритет ушел,то и забивать перестали
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добрый грек
Ответ Censormorum
А можно уже подписывать игроков исходя из анализа их игры, качеств и т.д., а не из-за того что игрок понравился тренеру или тренер его фанат?
Не помешало бы штабу устроить коллективный просмотр фильма "Человек который изменил всё"
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Vinnipukh Vinni
Ответ Censormorum
А можно уже подписывать игроков исходя из анализа их игры, качеств и т.д., а не из-за того что игрок понравился тренеру или тренер его фанат?
А тренер фанат, исходя из чего?
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Любезный Коссутий
Маунта купил же уже, пора бы челсийскому пеньку проявить себя
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bestttttttofthebest
Отличный футболист и профессионал)
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Bayern Munich Mia San Mia
С Мюллером клуб ведёт переговоры. Думаю, Томасу важны не деньги и титулы, с Баварией он и так выиграл, для него главное играть.
Думаю, он не станет пятнать своё имя уходом из клуба.
Басти ушёл из клуба, жто оставило неприятное ощущение. Нужно до конца оставаться в клубе.
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АРТУР АЛИЕВ
МЮ идёт по пути Юве. Тоже в своё время раритет покупали
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добрый грек
В 2000-х аналогичная роль сегодняшнего МЮ была у Милана
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Art Bear
Мюллеру всего 34 а играет уже в третьем десятилетии...
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Red
Ну да мало нам Антони Санчо и Маунта для полного комплекта не хватает Мюллера
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Люблю выпить
там ещё Филипп Лам свободен хватайте пока не поздно)
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Утя Ваткин
Хотя бы со своими разобраться кто есть.
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