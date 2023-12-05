Крис Саттон: «Ван Дейк уже не будет прежним после эпизода с Пикфордом. Раньше не знали, как обыграть Вирджила, но это уже не так»

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Крис Саттон Вирджил ван Дейк Джордан Пикфорд Футбол

Крис Саттон считает, что Вирджил ван Дейк не вернется на прежний уровень игры.

Защитник «Ливерпуля» порвал крестообразные связки в 2020 году после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче АПЛ.

«В начале сезона я сказал, что самым важным элементом «Ливерпуля» является игра в обороне и то, как она сработает, потому что в чемпионском сезоне их оборона была крепкой.

Но нам приходится принять, что ван Дейк уже не будет прежним после эпизода с Пикфордом.

Резко он уже не вернется к своей игре в прошлом. Раньше атакующие футболисты просто не знали, как его обыграть. Но это уже не так», – сказал Крис Саттон.

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4 комментария
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сложно обыграть чела, который всегда пятится назад
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Ответ Пенс
сложно обыграть чела, который всегда пятится назад
И что? Это нормально. А проще обороняться, выскакивая на соперника, который на скорости, да еще и дриблер?...
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Он бы ещё так про Роналду или Месси сказал, все стареют ведь))
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Да, сейчас он пятится не так быстро, как раньше.

Но за период между крестами в Саутгемптоне и столкновением с Пикфордом, ВВД успел встать в один ряд с Видичем, Терри, Фердинандом и т.п., причем в партнерах у него были клаваны уровня Ловрена с Матипом и крайне высокая позиция на поле.
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