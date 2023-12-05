Крис Саттон: «Ван Дейк уже не будет прежним после эпизода с Пикфордом. Раньше не знали, как обыграть Вирджила, но это уже не так»
Крис Саттон считает, что Вирджил ван Дейк не вернется на прежний уровень игры.
Защитник «Ливерпуля» порвал крестообразные связки в 2020 году после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче АПЛ.
«В начале сезона я сказал, что самым важным элементом «Ливерпуля» является игра в обороне и то, как она сработает, потому что в чемпионском сезоне их оборона была крепкой.
Но нам приходится принять, что ван Дейк уже не будет прежним после эпизода с Пикфордом.
Резко он уже не вернется к своей игре в прошлом. Раньше атакующие футболисты просто не знали, как его обыграть. Но это уже не так», – сказал Крис Саттон.
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Но за период между крестами в Саутгемптоне и столкновением с Пикфордом, ВВД успел встать в один ряд с Видичем, Терри, Фердинандом и т.п., причем в партнерах у него были клаваны уровня Ловрена с Матипом и крайне высокая позиция на поле.