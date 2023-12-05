Варан не хочет уходить из «МЮ» зимой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан не планирует уходить из «Манчестер Юнайтед» зимой.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов продать защитника за 20-30 миллионов евро в январе, а сам футболист недоволен своим положением в команде. Интерес к нему проявляла «Бавария». 

Несмотря на это, француз намерен продолжить сезон в составе «Юнайтед», сообщает Manchester Evening News. Игрок может передумать только в том случае, если клуб сообщит, что не рассчитывает на него. 

Контракт Варана с «МЮ» действует до 2025 года. Его статистику можно найти здесь

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10 комментариев
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Этот ждёт, когда тен Хага выпрут. Думает, что при другом тренере ну точно заиграет в основе и дело точно не в нём.
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Ещё бы Варан хотел с зарплатой 340 тыс. фунтов в неделю уходить из клуба. Наверняка он считает, что до уровня Аравии пока не упал, можно заглянуть туда и позже за халявными деньгами, а пока выдоить клоунов в виде руководства и владельцев МЮ до последнего пенса.
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Варану и не придется уходить. Лысый не доживет даже до Энфилда
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Ответ Roman
Варан и Каземиро поехали в Манчестер на пенсию. Никаких спортивных задач, море бабок - кайфуй себе
вот он уровень апл, игроки ла лиги приезжают туда на пенсию пхахах
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Ответ Любезный Коссутий
11 дней, 4 игры. слишком плотно, для смены тренера
так что там менять, просто уволить надо и пускай игроки играют без тренера, так даже игра получше будет
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все верно. скоро Мартинес возвращается - пора восстановить прошлогоднюю топоаую связку ЦЗ
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Я ушел в апреле, я нашел повод
Я замерз, укутываясь в твой холод
И пошел на улицу встречать лето,
А лето — это маленькая жизнь!
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