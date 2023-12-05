Варан не хочет уходить из «МЮ» зимой
Рафаэль Варан не планирует уходить из «Манчестер Юнайтед» зимой.
Ранее сообщалось, что английский клуб готов продать защитника за 20-30 миллионов евро в январе, а сам футболист недоволен своим положением в команде. Интерес к нему проявляла «Бавария».
Несмотря на это, француз намерен продолжить сезон в составе «Юнайтед», сообщает Manchester Evening News. Игрок может передумать только в том случае, если клуб сообщит, что не рассчитывает на него.
Контракт Варана с «МЮ» действует до 2025 года. Его статистику можно найти здесь.
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