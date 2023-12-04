Вратарь «Ньюкасла» Поуп пропустит 4-5 месяцев из-за травмы плеча

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия травмы Ник Поуп Футбол

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы.

31-летний футболист вывихнул плечо в концовке матча против «Манчестер Юнайтед» (1:0). 

Первые обследования показали, что Поуп получил травму, из-за которой не сможет играть в течение четырех или пяти месяцев, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт. 

Голкипер принял участие во всех 14 матчах в текущем сезоне АПЛ и пропустил 14 голов. «Ньюкасл» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. 

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10 комментариев
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Ну это просто издевательство!
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Ну это просто нереально, походу Ньюкаслу нужно брать футболистов в аренду и СА, другого выхода нет
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Ну ёклмн
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Как же не везёт Ньюкаслу! Максимально обескровлены теперь. Но Эдди боец, правильно сказал: «Я не собираюсь жаловаться на напряжённый календарь, вы не услышите от меня этих слов. Этот тот уровень, та вершина, на который мы хотим быть!» Верю что все травмы пройдут в скором времени!
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де Хеа должно быть интересно
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Интересно, а Льориса Тоттенхэм не отпустит?
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