Вратарь «Ньюкасла» Поуп пропустит 4-5 месяцев из-за травмы плеча

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы.

31-летний футболист вывихнул плечо в концовке матча против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Первые обследования показали, что получил травму, из-за которой не сможет играть в течение четырех или пяти месяцев, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт.

Голкипер принял участие во всех 14 матчах в текущем сезоне и пропустил 14 голов. « » занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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