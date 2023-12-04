Вратарь «Ньюкасла» Поуп пропустит 4-5 месяцев из-за травмы плеча
Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы.
31-летний футболист вывихнул плечо в концовке матча против «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Первые обследования показали, что Поуп получил травму, из-за которой не сможет играть в течение четырех или пяти месяцев, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт.
Голкипер принял участие во всех 14 матчах в текущем сезоне АПЛ и пропустил 14 голов. «Ньюкасл» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
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