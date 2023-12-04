Кассьерра после 1:3 от «Локо»: «При снеге играю впервые, тяжело было на таком поле. Но во втором тайме уже были хорошие условия»
Матео Кассьерра оценил поражение от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.
— Разумеется, тяжело было играть на таком поле. Мы провели хороший первый тайм. «Локо» быстро повел в счете, мы смогли сравнять и в первом тайме сильно превосходили соперника.
Во втором не получилось показать ту же игру, навязать свой футбол, поэтому уступили.
— Как отреагировали, когда узнали, что будете играть в снег?
— Впервые играю при такой погоде, при снеге. Но погода сильно не повлияла, во втором тайме уже были хорошие условия для футбола, — сказал колумбийский нападающий «Зенита».
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