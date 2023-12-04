Кассьерра после 1:3 от «Локо»: «При снеге играю впервые, тяжело было на таком поле. Но во втором тайме уже были хорошие условия»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра оценил поражение от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

— Разумеется, тяжело было играть на таком поле. Мы провели хороший первый тайм. «Локо» быстро повел в счете, мы смогли сравнять и в первом тайме сильно превосходили соперника.

Во втором не получилось показать ту же игру, навязать свой футбол, поэтому уступили.

— Как отреагировали, когда узнали, что будете играть в снег?

— Впервые играю при такой погоде, при снеге. Но погода сильно не повлияла, во втором тайме уже были хорошие условия для футбола, — сказал колумбийский нападающий «Зенита».

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17 комментариев
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Ответ Доктор Броманталь
Матч наглядно показал что без помощи судей Зенит беспомощен. Если бы как в матче с Пари удалили бы игрока соперника вот тогда Зенит бы всем показал !
Конечно. Без судей Зенит бы в ЛФЛ давно играл, а московские ущемленки боролись бы между с собой каждый год в финалах ЛЧ в честной борьбе.
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Ответ Доктор Броманталь
Матч наглядно показал что без помощи судей Зенит беспомощен. Если бы как в матче с Пари удалили бы игрока соперника вот тогда Зенит бы всем показал !
Именно поэтому не удалили в очередной раз соперника Зенита, я про Пиняева! Ох уж эта помощь судей Зениту!
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Как раз при хороших условиях вы и начали играть как всегда. Медленно и ужасно
В первом тайме Зенит выдал один из лучших таймов в сезоне. Команда бежала и в целом играла прилично
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Ответ Доктор Броманталь
Без помощи судей Зенит не смог обыграть ни одну из московских команд в этом сезоне (кроме Спартака). А от Локо вообще два поражения потерпел.
Ну а в прошлом году без помощи судей смог обыграть. И?
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Игроки матча ЦСКА - Ростов о сложных условиях на поле: 🗿
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Ответ freeman123
Именно поэтому не удалили в очередной раз соперника Зенита, я про Пиняева! Ох уж эта помощь судей Зениту!
пиняева нужно было удалять, тут никто не спорит, КК 100 процентов. но разве Алип тем что руками и локтями в воздухе борется на пару жёлтых не наиграл ещё в первом тайме?
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Ответ Aaron_Kosmin
пиняева нужно было удалять, тут никто не спорит, КК 100 процентов. но разве Алип тем что руками и локтями в воздухе борется на пару жёлтых не наиграл ещё в первом тайме?
Ну так и Дзюба должен каждую игру заканчивать с парой желтых, он этим еле в Зените раздражал и сейчас так же играет и на его фоне Алип вообще по правилам играл
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Ответ freeman123
Именно поэтому не удалили в очередной раз соперника Зенита, я про Пиняева! Ох уж эта помощь судей Зениту!
Удалять было не за что..
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Ответ Alex
Чистую КК Пиняеву не дали. Тут тоже судья помог?
Кк не было.. а Клоундиньо можно было жк за симуляцию выдать.. пожалел
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