Кассьерра после 1:3 от «Локо»: «При снеге играю впервые, тяжело было на таком поле. Но во втором тайме уже были хорошие условия»

Матео Кассьерра оценил поражение от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

— Разумеется, тяжело было играть на таком поле. Мы провели хороший первый тайм. « » быстро повел в счете, мы смогли сравнять и в первом тайме сильно превосходили соперника.

Во втором не получилось показать ту же игру, навязать свой футбол, поэтому уступили.

— Как отреагировали, когда узнали, что будете играть в снег?

— Впервые играю при такой погоде, при снеге. Но погода сильно не повлияла, во втором тайме уже были хорошие условия для футбола, — сказал колумбийский нападающий « ».

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