«Барселона» не проигрывает «Атлетико» на своем поле с февраля 2006 года – 24 матча

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«Барселона» не проигрывает «Атлетико» на своем поле почти 18 лет.

Сегодня «блауграна» одержала домашнюю победу (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.

«Барселона» не проиграла «Атлетико» в 24-м домашнем матче подряд (23 на «Камп Ноу», 1 на Олимпийском стадионе). Матч в рамках Суперкубка Испании в 2020 году, в котором каталонцы уступили «Атлетико» (2:3), будучи номинальными хозяевами поля, проходил на нейтральном поле в Садуовской Аравии.

Последнее домашнее поражение «Барселоны» от «Атлетико» произошло 5 февраля 2006 года (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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26 комментариев
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Обидно, что такие счета против них, последние 3 матча 1-0, хотя по игре минимум на 3-4 гола наигрывали. Пенья - герой
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Ответ VuNePonimaete
Можно бесконечно долго смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как красиво раз за разом Атлетико раздвигает ножки перед Барсой
а вот и налетели школьники со своими высказываниями
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Очень даже достойная серия с таким серьезном соперником )
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Очень сильная серия)
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Ответ b_arfa
Обидно, что такие счета против них, последние 3 матча 1-0, хотя по игре минимум на 3-4 гола наигрывали. Пенья - герой
Действительно, оказывается у Барсы есть вратарь, который готов встряхнуть ТерШтегена. .
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Ответ VuNePonimaete
Можно бесконечно долго смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как красиво раз за разом Атлетико раздвигает ножки перед Барсой
И как взрослые люди (по паспорту) ведут себя как школьники
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Ответ b_arfa
Обидно, что такие счета против них, последние 3 матча 1-0, хотя по игре минимум на 3-4 гола наигрывали. Пенья - герой
Там судья герой, во 2 тайме все подряд свистел в пользу Атлетико, раздавал левые желтые каталонцам. А ВАР в Испании я так понимаю существует просто для галочки. Короче много вопросов, но главное что победили!
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Офигеть..Валдес, Пуйоль, Маркес, Деко, Жули, ВанБоммел, Роналдиньо, Этоо, Райкааард. Классный был сезон.
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Ответ VuNePonimaete
это днк каталонцев такое? всех, чье мнение отличается от твоего школьниками называть?
Ой, ну началось. Очередное подтверждение моих слов 😁
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Такой футбол мне нравится. Главное почаще и голов побольше.
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Симеоне Раздвиньбулкипередбчк в своём репертуаре
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У Атлетико только с Барселоной такая проблема больше не с кем.
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За это время, Ламин Ямаль успел родиться и дебютировать за основную команду
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Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Действительно, оказывается у Барсы есть вратарь, который готов встряхнуть ТерШтегена. .
После аренды в Галатасарай он сильно прибавил, потому что был там основным. Не известно еще каким зверем он станет если и Барса станет его чаще выпускать.
Но думаю и надеюсь он уже заслужил доверие Хави)
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Ответ Remix
За эти же годы, Атлетико в гостях у Реала выиграл 6 раз! Почувствовайте разницу.
Это почти как Месси приходит к Роналду и спрашивает - Криштиану,а что такое нюанс? Криштиану отвечает снимаешь штанишки и становишься буквой Г!ну а дальше концовку все знают!)
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