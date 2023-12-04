«Барселона» не проигрывает «Атлетико» на своем поле с февраля 2006 года – 24 матча

«Барселона» не проигрывает «Атлетико» на своем поле почти 18 лет.

Сегодня «блауграна» одержала домашнюю победу (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.

«Барселона» не проиграла «Атлетико» в 24-м домашнем матче подряд (23 на «Камп Ноу», 1 на Олимпийском стадионе). Матч в рамках Суперкубка Испании в 2020 году, в котором каталонцы уступили «Атлетико» (2:3), будучи номинальными хозяевами поля, проходил на нейтральном поле в Садуовской Аравии.

Последнее домашнее поражение «Барселоны» от «Атлетико» произошло 5 февраля 2006 года (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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