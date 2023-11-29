В Саранске прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

26 ноября 2023 года на территории Футбольно-легкоатлетического манежа г. Саранск состоялся детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей».

В празднике футбола приняли участие детские команды из Республики Мордовия и Пензенской области.

Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия. К детям с приветственной речью обратился Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Фрейдин Игорь Витальевич, мэтр отечественного тренерского цеха Олег Иванович Романцев, а также обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ПФК ЦСКА Евгений Алдонин и председатель попечительского совета фонда «Ветер Добрых Перемен» Денис Игнатов.

Сразу после официальной церемонии открытия была проведена жеребьевка. Восемь детских команд были поделены на 2 группы по 4 команды.

Бронзовые медали завоевала команда «Факел», которая обыграла команду «Лидер». В финальном матче победу одержала команда «7-Я»! Со счетом 3-2 была обыграна команда «Союз 28».

Сразу после финального матча, детей ждали подарки от звезд российского футбола. Дети с ограниченными возможностями здоровья сыграли «звездный матч» против звезд российского футбола: Евгения Алдонина, Александра Мостового и Дмитрия Сычева. После завершения «Звездного матча», состоялся «Гала-матч» в рамках которого все дети играли в футбол против команды звезд футбола. После гала-матча состоялась торжественная церемония награждения. Все дети получили кубки, медали, автографы и многое другое.

Более подробная информация о фестивале представлена на официальном сайте.