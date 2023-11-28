Ван Перси выпустил своего 17-летнего сына Шакила в матче Юношеской лиги УЕФА против «Атлетико» U19
17-летний сын Робина ван Перси дебютировал за «Фейеноорд» в Юношеской лиге УЕФА.
Ван Перси, тренирующий юношескую команду «Фейеноорда», выпустил своего сына Шакила на замену на 56-й минуте матча с «Атлетико» U19. Матч завершился поражением «Фейеноорда» со счетом 0:1.
Дебют Шакила ван Перси за «Фейеноорд в международных турнирах состоялся спустя 5 лет и 104 дня после того, как его отец провел последнюю игру за «Фейеноорд» в еврокубках.
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Сказки про ревущий стадион рассказывать не нужно и верить в то, что Ван Перси ничего не слышал. Верить футболистам нельзя никогда ибо они чистые актёры. Они даже влетая прямой ногой в соперника умудряются подходить к судье и оспаривать нарушение мол никакого фола не было. А тут поднёс пальцы к уху и ты оказывается ничего не слышал.
Лучше бы Ван Перси сыну рассказал как по воротам с игры быть, а то за 90 минут того матча Арсенал нанёс 0 почетных ударов по воротам. :D