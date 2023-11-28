17-летний сын Робина ван Перси дебютировал за «Фейеноорд» в Юношеской лиге УЕФА.

Ван Перси, тренирующий юношескую команду «Фейеноорда», выпустил своего сына Шакила на замену на 56-й минуте матча с « » U19. Матч завершился поражением « » со счетом 0:1.

Дебют Шакила ван Перси за «Фейеноорд в международных турнирах состоялся спустя 5 лет и 104 дня после того, как его отец провел последнюю игру за «Фейеноорд» в еврокубках.

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