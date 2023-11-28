Ван Перси выпустил своего 17-летнего сына Шакила в матче Юношеской лиги УЕФА против «Атлетико» U19

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17-летний сын Робина ван Перси дебютировал за «Фейеноорд» в Юношеской лиге УЕФА.

Ван Перси, тренирующий юношескую команду «Фейеноорда», выпустил своего сына Шакила на замену на 56-й минуте матча с «Атлетико» U19. Матч завершился поражением «Фейеноорда» со счетом 0:1.

Дебют Шакила ван Перси за «Фейеноорд в международных турнирах состоялся спустя 5 лет и 104 дня после того, как его отец провел последнюю игру за «Фейеноорд» в еврокубках.

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17 комментариев

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Serge Vendino
По заголовку подумал, что сын Шакила играет в футбол в Нидерландах
+46
-1
+45
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Glukinho
жалкая копия - Шакил Ван Перси
неповторимый оригинал - Федор Джордан
+44
-3
+41
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MosesPray
Сразу представил негра ростом 2-20 и весом 150 кг
+23
-1
+22
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Dimson
Вспомнился рандомайзер имён из ФМ
+16
0
+16
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раскаявшийся жиробас
Шакил О’Ванперсил
+16
-1
+15
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Feagh
Ответ Dimson
Вспомнился рандомайзер имён из ФМ
Анзор Чудин в старых версиях всегда появлялся 😁
+9
0
+9
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Leon Petov
Хорошо матч с Атлетико, а не с другим испанским клубом. А то удалили бы за попадание в офсайд, как отца
+8
-4
+4
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Nick Crosier
Интересно, Робин так любит НБА или по какой то иной причине выбрали это имя. Просто Шакил Ван Перси примерно выглядит как Стивен Соловьев.
+4
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+4
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Serge Vendino
По заголовку подумал, что сын Шакила играет в футбол в Нидерландах
Я тоже. Запутали конечно заголовком
+3
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+3
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micka
Шакил имя для чернокожего 🤔
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Н.Ф.
У Шакила пять детей: два сына и две дочери от Шони Нельсон и ещё одна дочь от его бывшей девушки Арнетты.
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Spaten
Хорошо не назвал сына Адмирал Робинсон
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АланПардью
Вперед Фейе
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Tydeus
Ответ gPk
Удалили бы за удар после свистка. Можешь кстати правила открыть и почитать что за эту жёлтую карточку дают. А получение второй жёлтой = красная карточка и удаление с поля. Можешь не благодарить меня за то, что я тебе правила футбольные рассказываю
Угу, на 90 тысячном ревущем стадионе за такое вторую желтую давать. Ну бред же
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gPk
Ответ Tydeus
Угу, на 90 тысячном ревущем стадионе за такое вторую желтую давать. Ну бред же
Бред - это не давать клоунам жёлтые карточки за подобные случаи. В правилах указано что удар после свистка=жёлтая.Да
Её показали? -да.
Следователи регламенту? -Да

Сказки про ревущий стадион рассказывать не нужно и верить в то, что Ван Перси ничего не слышал. Верить футболистам нельзя никогда ибо они чистые актёры. Они даже влетая прямой ногой в соперника умудряются подходить к судье и оспаривать нарушение мол никакого фола не было. А тут поднёс пальцы к уху и ты оказывается ничего не слышал.

Лучше бы Ван Перси сыну рассказал как по воротам с игры быть, а то за 90 минут того матча Арсенал нанёс 0 почетных ударов по воротам. :D
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Розовопопый пони
Ответ Nick Crosier
Интересно, Робин так любит НБА или по какой то иной причине выбрали это имя. Просто Шакил Ван Перси примерно выглядит как Стивен Соловьев.
Там жена родом с одной из стран Магриба, как у Рибери.
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