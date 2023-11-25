Холанд забил 49-й гол в 2023 году и догнал Кейна. У Роналду 48 мячей, у Мбаппе – 47

Эрлинг Холанд забил 49-й гол в 2023 году.

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в матче с « » в 13-м туре (1:0, перерыв).

Теперь на счету 23-летнего футболиста 49 мячей за клуб и сборную Норвегии в 2023 году. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Баварии» и сборной Англии Харри Кейном.

Отметим, что игрок « » и национальной команды Португалии Криштиану Роналду отличился 48 голами за календарный год, на счету нападающего « » и Франции Килиана Мбаппе 47 мячей.

Подробную статистику Холанда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Ливерпуль».

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