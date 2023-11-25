Холанд забил 49-й гол в 2023 году и догнал Кейна. У Роналду 48 мячей, у Мбаппе – 47

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 49-й гол в 2023 году.

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в матче с «Ливерпулем» в 13-м туре АПЛ (1:0, перерыв). 

Теперь на счету 23-летнего футболиста 49 мячей за клуб и сборную Норвегии в 2023 году. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Баварии» и сборной Англии Харри Кейном. 

Отметим, что игрок «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду отличился 48 голами за календарный год, на счету нападающего «ПСЖ» и Франции Килиана Мбаппе 47 мячей. 

Подробную статистику Холанда можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 

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39 комментариев

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Bunyod Turgunov
У меня тоже 48 мячей в дворой лиге. Если тут есть Роналду то добавьте меня тоже в это список
+56
-40
+16
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Montenegro Serbian
Вот сколько смотрю матчи МС, не покидает ощущение разрыва шаблона: высокий, долговязый. Каланча одним словом и так и не скажешь что прям супер техничный. Однако умение расположиться на поле и чёткое завершение голевых моментов + голевое чутье.....ну просто на топ-уровне для такой комплекции)
+14
-2
+12
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cr cr777
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Криш даже в 39 в топ 3 футболистов 👏
+17
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Антон Фалафель
Не приплетайте к результатам в топ чемпионатах, стату Криша в помойной лиге!
+12
-9
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Имя Фамилия
Ответ rigobersong
У Кринжа 12 из этих голов с пенальти, просто смешно:) 25% голов рисуют на левых пенальти, ни у одного игрока в мире такой шакальной статистики нет:))
У Холанна 12 пеналей, у Кейна 12, у Мбаппе 10.
+5
-2
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Старик Стариканов
Неплохо конечно,но сначала пускай попробует забить нэшвиллу или остину,тогда может и зм поборется
+4
-2
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Qotik
Ответ Bunyod Turgunov
У меня тоже 48 мячей в дворой лиге. Если тут есть Роналду то добавьте меня тоже в это список
Не надоело писать одно и тоже под каждой такой новостью? 🤡🤡🤡
+5
-3
+2
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VERBLYUD
До этого года спортс в таких рейтингах считал стату игроков только из топ-5 лиг, сейчас почему-то добавляют игрока из 199-й лиги))
+14
-13
+1
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Вальдано
Именно Авейру получит из них Жлоб Мендеш Авардс.. За 0 трофеев.. Любители дырявого быстро переобуются и скажут, что трэбл Холанда уже не котируется... 😄🤭
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0
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Montenegro Serbian
Ответ Alimosha
Крауч тоже вызывал недоумение
Да нууууу, у Крауча и близко не было такой статы.
+2
-1
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Экспертное мнение
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Один раз проиграть аутсайдеру - это случайность, в футболе такое бывает.

А вот постоянно вылетать от США, Марокко, Уругвая и Чили - это уже закономерность, как и 0+0 в ПО ЧМ на пяти турнирах.
+9
-8
+1
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VERBLYUD
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Кайфует вместе с ЗМ и Кубком ЧМ😎
+6
-6
0
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Alimosha
Ответ Montenegro Serbian
Да нууууу, у Крауча и близко не было такой статы.
Естественно,но тоже был выдающимся
0
0
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Alimosha
Ответ Montenegro Serbian
Вот сколько смотрю матчи МС, не покидает ощущение разрыва шаблона: высокий, долговязый. Каланча одним словом и так и не скажешь что прям супер техничный. Однако умение расположиться на поле и чёткое завершение голевых моментов + голевое чутье.....ну просто на топ-уровне для такой комплекции)
Крауч тоже вызывал недоумение
+2
-2
0
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arustanjan@icloud.com
Ответ Bunyod Turgunov
У меня тоже 48 мячей в дворой лиге. Если тут есть Роналду то добавьте меня тоже в это список
Отбор к ЧЕ тоже во дворе проводится?
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Имя Фамилия
Ответ Bunyod Turgunov
У меня тоже 48 мячей в дворой лиге. Если тут есть Роналду то добавьте меня тоже в это список
В твоём дворе играет бензима, Неймар, Канте и т.д.?
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Михаил1970
Ответ Bunyod Turgunov
У меня тоже 48 мячей в дворой лиге. Если тут есть Роналду то добавьте меня тоже в это список
По вам и Владимиру Владимировичу ведется отдельная статистика.
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Гномович!
Помогите найти липого обладателя ЗМ 2023
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Трусики Бочкаревой
Зачем считать мячи криштиануса, забитые в любительской лиге ? Да, туда набрали сбитых летчиков, но на футбол они давно забили …
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Имя Фамилия
Следует отметить, что из всех представленных игроков у Криштиану больше всего ассистов. Он мог забить и больше, но часто отдаёт на партнёров, чтобы поддерживать их боевой дух.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Dr. Heisenberg
Криш через пару лет перейдет в чемпионат Новой Зеландии и еще лет 10 будет в топе подобных рейтингов.
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