Фанаты «Наполи» вывесили баннер с критикой игроков: «Поплатился тренер, но чемпионство не дает безнаказанности»

Теги Вальтер Мадзарри серия А Италия болельщики Наполи Руди Гарсия Футбол

Фанаты «Наполи» вывесили баннер с критикой игроков команды.

Ранее «Наполи» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера, назначив вместо него Вальтера Мадзарри.

Во вторник вечером ультрас «Наполи» вывесили возле стадиона баннер: «Поплатился тренер, но пусть всем футболистам будет ясно: выигранное чемпионство не дает безнаказанности».

После 12 туров команда идет 4-й в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. В последнем матче перед международной паузой «Наполи» уступил «Эмполи» со счетом 0:1.

Фото: ansa.it

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2 комментария

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Stereophonics89
на заднем плане сам стадион...
мда...
Такое ощущение, что фото 70-80-х годов
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