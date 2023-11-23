Фанаты «Наполи» вывесили баннер с критикой игроков: «Поплатился тренер, но чемпионство не дает безнаказанности»
Фанаты «Наполи» вывесили баннер с критикой игроков команды.
Ранее «Наполи» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера, назначив вместо него Вальтера Мадзарри.
Во вторник вечером ультрас «Наполи» вывесили возле стадиона баннер: «Поплатился тренер, но пусть всем футболистам будет ясно: выигранное чемпионство не дает безнаказанности».
После 12 туров команда идет 4-й в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. В последнем матче перед международной паузой «Наполи» уступил «Эмполи» со счетом 0:1.
Фото: ansa.it
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мда...
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