Фанаты «Наполи» вывесили баннер с критикой игроков: «Поплатился тренер, но чемпионство не дает безнаказанности»

Фанаты «Наполи» вывесили баннер с критикой игроков команды.

Ранее «Наполи» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера, назначив вместо него .

Во вторник вечером ультрас « » вывесили возле стадиона баннер: «Поплатился тренер, но пусть всем футболистам будет ясно: выигранное чемпионство не дает безнаказанности».

После 12 туров команда идет 4-й в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. В последнем матче перед международной паузой «Наполи» уступил «Эмполи» со счетом 0:1.

Фото: ansa.it

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