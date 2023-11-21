Финал Кубка Америки-2024 пройдет в Майами 14 июля. Матч открытия сыграют в Атланте

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Интер Майами Футбол

Финал Кубка Америки в 2024 году пройдет в Майами.

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Матч открытия пройдет в Атланте. Финал турнира состоится 14 июля на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, завоевавшая трофей в 2021 году.

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16 комментариев

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balander09
церемонию открытия , надеюсь , будут вести плохие парни Уилл Смит и Мартин Лоуренс
не зря столько лет доблестно правопорядок в городе охраняют, да и фильм скоро новый)
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CHELSEA_2008
Ответ Заборостроитель
КОНМЕБОЛ под Месси турниры не устраивает🤣
Это ещё повезло что он выиграл в 21. Иначе бы Копу до сих пор каждые пол года гоняли 🙈😃 А вообще смешно что Месси выиграл ее всего раз, играя за одну из двух топовых команд на материке.
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Kemal Gul
Ответ Фанат спорта01
почему копа будет проводится в северной Америке?
Потому что страны КОНКАКАФ тоже будут, в том числе и США. Хотя изначально Копу должен был принимать Эквадор, но они отказались
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Заборостроитель
КОНМЕБОЛ под Месси турниры не устраивает🤣
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Фанат спорта01
Ответ Kemal Gul
Потому что страны КОНКАКАФ тоже будут, в том числе и США. Хотя изначально Копу должен был принимать Эквадор, но они отказались
у них же свой кубок есть,в чём смысл?
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Kemal Gul
Ответ Фанат спорта01
у них же свой кубок есть,в чём смысл?
За тем же, за чем и Австралия ушла в Азию. Слишком низкая конкуренция, годами доминировала Мексика, ещё есть США, Коста-Рика да Канада из приличных сборных. Объединившись с ЮА, можно повысить конкуренцию. Ну а КОНМЕБОЛ это только на руку, выход на новые крупные рынки, особенно на рынок США
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Arthur Jacob
Ответ CHELSEA_2008
Это ещё повезло что он выиграл в 21. Иначе бы Копу до сих пор каждые пол года гоняли 🙈😃 А вообще смешно что Месси выиграл ее всего раз, играя за одну из двух топовых команд на материке.
У Месси участий на Копа лишь на одно больше чем у Роналду Евро)

Месси 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021
Роналду 2004,2008,2012,2016,2021
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Роман
Ответ Arthur Jacob
У Месси участий на Копа лишь на одно больше чем у Роналду Евро) Месси 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 Роналду 2004,2008,2012,2016,2021
В 2016 и 2021 году Копы не должны были быть. Как и трофея Месси. Даже интервал в 4 года не выдерживали.
Более того разница в 1-2-3 года.
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