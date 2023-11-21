Финал Кубка Америки-2024 пройдет в Майами 14 июля. Матч открытия сыграют в Атланте

Финал Кубка Америки в 2024 году пройдет в Майами.

пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Матч открытия пройдет в Атланте. Финал турнира состоится 14 июля на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в .

Действующим победителем турнира является сборная , завоевавшая трофей в 2021 году.

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