Финал Кубка Америки-2024 пройдет в Майами 14 июля. Матч открытия сыграют в Атланте
Финал Кубка Америки в 2024 году пройдет в Майами.
Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Матч открытия пройдет в Атланте. Финал турнира состоится 14 июля на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, завоевавшая трофей в 2021 году.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
не зря столько лет доблестно правопорядок в городе охраняют, да и фильм скоро новый)
Месси 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021
Роналду 2004,2008,2012,2016,2021
Более того разница в 1-2-3 года.