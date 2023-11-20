Спаллетти об убийстве итальянской студентки, совершенном ее бывшим парнем: «Мы больше не можем терпеть сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Они неудачники без будущего»

Лучано Спаллетти высказался об убийстве итальянской студентки.

22-летния Джулия Чеккеттин была найдена мертвой в субботу, 18 ноября. Она пропала за неделю до этого, с тех пор полиция вела поиски.

Главным подозреваемым в убийстве является бывший парень Джулии, 22-летний Филиппо Т. Парень и девушка состояли в отношениях полтора года и расстались летом 2023 года. С тех пор они поддерживали связь.

11 ноября Джулия и Филиппо встретились возле торгового центра. По словам свидетелей, между ними произошел конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень избил девушку на парковке, а затем затащил к себе в машину. Подозреваемый был арестован в Германии 16 ноября.

«Мы больше не можем терпеть этих сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Мы должны помочь женщинам дистанцироваться от любого, кто претендует на их свободу.

Мужчины, убивающие женщину, признаются в своей трусости. Те, кто думают, что проблемы в отношениях можно решить при помощи насилия, – неудачники без будущего», – сказал главный тренер сборной Италии.

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