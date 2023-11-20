Спаллетти об убийстве итальянской студентки, совершенном ее бывшим парнем: «Мы больше не можем терпеть сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Они неудачники без будущего»

Теги Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия контент Футбол

Лучано Спаллетти высказался об убийстве итальянской студентки.

22-летния Джулия Чеккеттин была найдена мертвой в субботу, 18 ноября. Она пропала за неделю до этого, с тех пор полиция вела поиски. 

Главным подозреваемым в убийстве является бывший парень Джулии, 22-летний Филиппо Т. Парень и девушка состояли в отношениях полтора года и расстались летом 2023 года. С тех пор они поддерживали связь. 

11 ноября Джулия и Филиппо встретились возле торгового центра. По словам свидетелей, между ними произошел конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень избил девушку на парковке, а затем затащил к себе в машину. Подозреваемый был арестован в Германии 16 ноября. 

«Мы больше не можем терпеть этих сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Мы должны помочь женщинам дистанцироваться от любого, кто претендует на их свободу. 

Мужчины, убивающие женщину, признаются в своей трусости. Те, кто думают, что проблемы в отношениях можно решить при помощи насилия, – неудачники без будущего», – сказал главный тренер сборной Италии. 

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49 комментариев

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Beast
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DrunkSailor
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Птюч, Ёж.
в России таких случаев полно и все молчат.
Таких случаев везде полно, и не только в России.
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rej1sta
Ответ HK Traktor
Ну сказал, молодец. А что конкретно предлагаете? К каждой полисмена приставить? Такие придурки всегда были и будут, а девушкам нужно мозг включать, когда парня себе выбирают.
Ну ваше предложение вообще не имеет смысла. Куча парней в первые месяцы отношений легко могут быть белыми и пушистыми, а потом начинаются побои, угрозы и т.д, ну и как выбирать?)
+17
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Phantom1289
Не, я конечно понимаю, что во время перерывов на игры сборных постить нечего особо. Но это уже перебор.
+12
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HK Traktor
Ну сказал, молодец. А что конкретно предлагаете? К каждой полисмена приставить? Такие придурки всегда были и будут, а девушкам нужно мозг включать, когда парня себе выбирают.
+12
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fussballer
Ответ Птюч, Ёж.
в России таких случаев полно и все молчат.
Про питерского профессора слышал?
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Йохан Чпохан
из спортивного тут только фамилия Спаллетти...
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Lindeman
Ответ HK Traktor
Ну сказал, молодец. А что конкретно предлагаете? К каждой полисмена приставить? Такие придурки всегда были и будут, а девушкам нужно мозг включать, когда парня себе выбирают.
Это парням надо мозг включать когда девушка не хочет с тобой отношений, но нет же я ведь такой самец и девушка моя собственность
+6
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Александр Иванов
Это очень печально. Но как эту новость можно притянуть к спорту? Парень был футболистом? Или девушка была футболисткой?
+6
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Птюч, Ёж.
Ответ fussballer
Про питерского профессора слышал?
кроме питерских профессоров случаев до фига. А по закону их сажают на маленькие сроки. Кто то вообще всего пол года отсидел и через СВО обнулился.
+14
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Птюч, Ёж.
в России таких случаев полно и все молчат.
+25
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Дмитрий
В смысле? Это не мигрант?
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fussballer
Ответ Александр Иванов
Это очень печально. Но как эту новость можно притянуть к спорту? Парень был футболистом? Или девушка была футболисткой?
Комментирует тренер
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HK Traktor
Ответ Artem Kondakov
выход и прост, и сложн: семейная полиция, то есть, полиция, которая будет раскрывать и работать с семейными преступлениями. не какие-то абстрактные опера/участковые, не умеющие по-настоящему работать с такими сложными случаями, а профессионалы, которые специально учатся всем нюансам работы с семейным/бытовым насилием, насилием над детьми и т.д. ну и развитие законодательства в этом направлении, конечно, создание институтов защиты семьи, актуализация институтов психологической поддержки и реабилитации (в контексте рф, создание институтов реабилитации). ps. не обязательно за каждым ставить мента, достаточно создать паноптикум.
Смешно. У нас на драку с поножовщиной во дворе полиция час едет.
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encaro_one
Ответ HK Traktor
Сейчас только мужчина и должен всем вокруг, а ему никто и ничего. Одни обязательства .
Да кому и что мужчина должен? Кто тебя и в чём заставляет?
Сунул одной, перебежал к другой, затем к третьей.
Сколько в России однополых семей бабушка + мать, 25-30%? И алименты годами копятся. И это только последствия официальных браков.
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BaldFraud
>Мы должны помочь женщинам дистанцироваться от любого, кто претендует на их свободу.
Как дистанцировать, если они сами к таким тянутся?
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Антон Фалафель
У нас бы этот "парень" очистился через СВО и дело в шляпе.
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riverman1980
Теперь по каждому бытовому убийству Спаллетти будет выступать?
Совсем уже поехали со своей повесточкой.
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Demyan Grachev
что делает эта спортивная новость на нашем криминальном сайте??
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Иван Прошкин
это он ещё про Владислава Канюса не слышал...
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Caucentus
Традиционный метод - под защиту семьи, прогрессивный метод - под защиту закона. В идеале - совместить оба способа, плюс воспитание.
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Artem Kondakov
Ответ HK Traktor
Ну сказал, молодец. А что конкретно предлагаете? К каждой полисмена приставить? Такие придурки всегда были и будут, а девушкам нужно мозг включать, когда парня себе выбирают.
выход и прост, и сложн: семейная полиция, то есть, полиция, которая будет раскрывать и работать с семейными преступлениями. не какие-то абстрактные опера/участковые, не умеющие по-настоящему работать с такими сложными случаями, а профессионалы, которые специально учатся всем нюансам работы с семейным/бытовым насилием, насилием над детьми и т.д.

ну и развитие законодательства в этом направлении, конечно, создание институтов защиты семьи, актуализация институтов психологической поддержки и реабилитации (в контексте рф, создание институтов реабилитации).

ps. не обязательно за каждым ставить мента, достаточно создать паноптикум.
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Artem Kondakov
Ответ HK Traktor
Смешно. У нас на драку с поножовщиной во дворе полиция час едет.
ты спросил, что делать, я ответил

надо реформировать полицию, не только меняя название и сокращая финансирование

все остальное -- дело техники
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encaro_one
Ответ HK Traktor
Ну сказал, молодец. А что конкретно предлагаете? К каждой полисмена приставить? Такие придурки всегда были и будут, а девушкам нужно мозг включать, когда парня себе выбирают.
Менять с детства психологию отношений, когда женщина не есть собственность мужчины.
Но это противоречит традиционным ценностям, направлено на снижение рождаемости и разрушает семьи, нам и исламистам неприменимо.
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Владимир Владимир
Вот уж действительно какие вопросы надо задавать главному тренеру сборной
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Omar Sivori
Больная любовь, больные отношения
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Олег Грачёв
Ответ Птюч, Ёж.
в России таких случаев полно и все молчат.
Во всём мире таких случаев полно, а высказывается только Спалетти
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elan_
Встречайте новости на нашем сайте "Убийства. Сканалы. Расследования."©
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Lindeman
Ответ HK Traktor
А я говорю про клинических, у которых мозг вообще не включается. Имея неплохой жизненный опыт могу с уверенностью сказать, что БАБЫ сами липнут к ним, как мухи к навозу. Ну нравятся им эти горки, гормон играет, мозг спит.
Согласен. Среди женщин и такие есть идиотки, но с возрастом проходит, но не у всех
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encaro_one
Ответ HK Traktor
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HK Traktor
Ответ encaro_one
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Я предлагаю альтернативный взгляд на проблему, но Вас больше интересует срач. Ничего страшного, такое бывает, когда «все мужики КАЗЛЫ»!!))))
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HK Traktor
Ответ Artem Kondakov
ты спросил, что делать, я ответил надо реформировать полицию, не только меняя название и сокращая финансирование все остальное -- дело техники
Это се влажные мечты. Мне один раз участковый нужен был бумажку какую то подписать, так я его неделю искал))).
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HK Traktor
Ответ encaro_one
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ San San
любовь зла, полюбишь и кзла
Да не только любовь, бабы частенько ведуться на козлов, всегда в таких случаях поражался их выбору, а самое страшное что некоторые знают что их парень козел🤦🤷
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encaro_one
Ответ HK Traktor
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Антимосковский
Ответ rej1sta
Ну ваше предложение вообще не имеет смысла. Куча парней в первые месяцы отношений легко могут быть белыми и пушистыми, а потом начинаются побои, угрозы и т.д, ну и как выбирать?)
ну и куча девушек в первые месяцы отношений могут легко быть белыми и пушистыми, а потом начинается точно такое же насилие, как же парням выбирать? проблема имеет две стороны и ее не решить, всегда будут встречаться неадекваты, ибо их очень и очень много среди людей, и всегда нужно уповать на себя при выборе партнера, что здесь не так?
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HK Traktor
Ответ encaro_one
Да кому и что мужчина должен? Кто тебя и в чём заставляет? Сунул одной, перебежал к другой, затем к третьей. Сколько в России однополых семей бабушка + мать, 25-30%? И алименты годами копятся. И это только последствия официальных браков.
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-= Masteryuga =-
Спаллети живет в своём мирке, либо там такой рай, что это для них нечто невероятное.
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Hong Kil
"сраных трусов" вообще нельзя терпеть, их менять надо
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HK Traktor
Ответ Lindeman
Это парням надо мозг включать когда девушка не хочет с тобой отношений, но нет же я ведь такой самец и девушка моя собственность
А я говорю про клинических, у которых мозг вообще не включается. Имея неплохой жизненный опыт могу с уверенностью сказать, что БАБЫ сами липнут к ним, как мухи к навозу. Ну нравятся им эти горки, гормон играет, мозг спит.
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Птюч, Ёж.
Ответ HK Traktor
Ну сказал, молодец. А что конкретно предлагаете? К каждой полисмена приставить? Такие придурки всегда были и будут, а девушкам нужно мозг включать, когда парня себе выбирают.
судить по всей строгости.
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San San
Ответ HK Traktor
Ну сказал, молодец. А что конкретно предлагаете? К каждой полисмена приставить? Такие придурки всегда были и будут, а девушкам нужно мозг включать, когда парня себе выбирают.
любовь зла, полюбишь и кзла
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nicklok
Ответ Птюч, Ёж.
кроме питерских профессоров случаев до фига. А по закону их сажают на маленькие сроки. Кто то вообще всего пол года отсидел и через СВО обнулился.
статистику приговоров приведете?
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Бродяга-симпатяга
Спаллетти похоже обсудил уже все актуальные мировые новости кроме самой игры)
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Любезный Коссутий
Ответ Beast
это что-то новое на спортс.ру
криминальная хроника. ждем гороскопы и некрологи
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