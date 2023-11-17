Матео Кассьерра: «Зенит» давно не выигрывал Кубок России. Обязательно поборемся за трофей»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра рассказал, что «Зенит» нацелен на победу в Фонбет Кубке России.

29 ноября «Зенит» сыграет против «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка. Игра состоится в Москве.

– Что вы думаете о кубковой игре с «Динамо»? Не удивляет ли вас тот факт, что первая четвертьфинальная игра состоится осенью, а ответная весной? На мой взгляд, это нонсенс.

– Да, ситуация действительно неординарная, но что есть, то есть.

Мы проиграли две последние игры «Динамо»: весной они выбили нас из Кубка, а осенью обыграли в чемпионате, так что нам очень хотелось бы взять реванш. Не думаю, что мы получим какое-то преимущество из-за того, что первый матч сейчас сыграем на выезде, а весной дома – как видим, и в Санкт-Петербурге играть с «Динамо» очень сложно, да и вообще все матчи против них получаются напряженными. Однако мы обязаны показать все свое мастерство и не должны позволить динамовцам в третий раз подряд огорчить нас.

Полагаю, с имеющимися у нас качествами, силами и мотивацией мы способны успешно выступить не только в четвертьфинальных матчах с «Динамо», но и в турнире в целом. «Зенит» давно не выигрывал Кубок России, мы обязательно поборемся за этот трофей, – сказал лучший бомбардир чемпионата России.

В прошлый раз «Зенит» становился обладателем Кубка России в сезоне-2019/20.

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