«Бомбардиру» требуется текстовый автор

Любите футбол, обожаете складывать слова в предложения, кайфуете от фактурных текстов и, возможно, ведете блог/телеграм-канал о футболе? Тогда эта работа для вас.

«Бомбардиру» нужен автор на различные темы и форматы: от российского футбола до Месси и Роналду, от ситуативных отыгрышей до работы по ТЗ.

График работы: гибкий, работа удаленная.

Требования к кандидатам:

1. Грамотный русский язык.

2. Отличное знание футбольной тематики.

3. Опыт работы автором в спортивном медиа.

Знание английского языка приветствуется (для работы с иностранными источниками). Присылайте ваши резюме с пометкой «Вакансия. Автор» на адрес: info@bombardir.ru.