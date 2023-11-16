«Бомбардиру» требуется текстовый автор

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

Любите футбол, обожаете складывать слова в предложения, кайфуете от фактурных текстов и, возможно, ведете блог/телеграм-канал о футболе? Тогда эта работа для вас.

«Бомбардиру» нужен автор на различные темы и форматы: от российского футбола до Месси и Роналду, от ситуативных отыгрышей до работы по ТЗ.

График работы: гибкий, работа удаленная.

Требования к кандидатам:

1. Грамотный русский язык.
2. Отличное знание футбольной тематики.
3. Опыт работы автором в спортивном медиа.

Знание английского языка приветствуется (для работы с иностранными источниками). Присылайте ваши резюме с пометкой «Вакансия. Автор» на адрес: info@bombardir.ru.

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